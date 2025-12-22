росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії та зростаючої соціальної втоми

Підготовка до святкування Нового року в росії відбувається на тлі помітного зниження споживчої активності. Фіксується загальний тренд на жорстку економію: росіяни дедалі частіше відмовляються від зайвих витрат і обмежуються мінімальним набором товарів та послуг. Середній бюджет на святкування 2026 року становить близько 14 тис. рублів, що майже вдвічі менше, ніж планували витрачати на 2025 рік.

Така динаміка пояснюється зростанням інфляції, подорожчанням продуктів харчування, житлово-комунальних послуг та одягу. Навіть традиційний новорічний стіл зазнає змін. Делікатеси не купують, уникаючи великих витрат. Загалом святкове меню зводиться до простих і поки ще доступних продуктів.

Також зростає інтерес до альтернативних, відносно дешевших форматів відпочинку. Замість закордонних подорожей росіяни обирають оренду заміських будинків у межах країни, часто великими компаніями, що дає змогу розділити витрати.

Ринок святкових послуг теж відчуває падіння попиту. Організатори заходів, ведучі та ресторани повідомляють про зменшення кількості замовлень і відсутність дорогих запитів. Середній чек на організацію свят зріс, а попит на такі послуги скоротився приблизно на той самий відсоток. Це говорить про вкрай обережну поведінку споживачів.

На тлі загального зниження святкової активності фіксуються негативні соціальні тенденції. За даними статистики, рівень смертності в росії під час новорічних свят зростає в середньому на 24 %, сягаючи піку в новорічну ніч і на Різдво. Лише 1 січня по всій країні помирає близько двох тисяч осіб. Основними причинами залишаються зловживання алкоголем, переїдання, а також різке зростання кількості нещасних випадків – травм, дорожніх аварій і побутових конфліктів. Окрема проблема – сплеск самогубств, особливо серед людей, які проводять тривалі святкові вихідні на самоті та в депресії.

Таким чином, Новий рік у росії дедалі більше втрачає риси масштабного й радісного свята та перетворюється на стриману, психологічно напружену подію. Попри небажання повністю відмовлятися від традицій, більшість росіян зустрічатиме 2026 рік у режимі жорсткої економії та зростаючої соціальної втоми, що яскраво відображає загальний стан споживчих і суспільних настроїв у країні.

Джерело: szru.gov.ua

