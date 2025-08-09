російські компанії масово скорочують зарплати

Щонайменше шість великих російських компаній, в яких працює більше 800 тисяч осіб, запровадили чотириденний робочий тиждень, додаткові вихідні та знизили зарплати.

Найбільший виробник цементу «Цемрос» з 1 жовтня 2025 року переводить свої підприємства та керуючі офіси на «чотириденку». Причини – падіння споживання цементу. За прогнозами, виробництво цементу в рф у 2025 році зменшиться на 7,5 % – до 51,4 млн тонн. Споживання цього року може впасти щонайменше на 12 %.

Скорочення персоналу розпочалося на суднобудівному заводі «Вимпел» у Рибінську, що входить до Об’єднаної суднобудівної корпорації. Дефіцит її бюджету перевищив один трильйон рублів.

Автобусобудівний завод ЛіАЗ наприкінці липня перейшов на чотириденний робочий тиждень через падіння попиту на 60 %. Раніше аналогічні рішення прийняли ГАЗ, КамАЗ та ПАЗ. «АвтоВАЗ» розглядає запровадження скороченого тижня з 29 вересня.

Тим часом у Санкт-Петербурзі 16 % працівників повідомили, що їх змушують іти у відпустку без згоди. У москві таких випадків понад 20 %, у Ростовській області – понад 27 %, що свідчить про масштабну практику прихованих простоїв по всій країні.

Джерело: szru.gov.ua

