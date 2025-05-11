російські пропагандисти показали гостей путінського параду як трофеї, — німецький журналіст Фрідріх Шмідт у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung.

російський диктатор зібрав на Красній площі близько двох десятків «глав держав, урядів і військових хунт» на парад, присвячений 80-річчю "вєлікой побєди", щоб сказати у своєму зверненні: «Правда і справедливість на нашому боці».

Його гості сиділи на кутовій трибуні, яка побудована таким чином, що робить невидимим Мавзолей Леніна — символ тлінності, зазначив журналіст.

путін і його найважливіший гість, лідер КНР Сі Цзіньпін, сиділи у центрі переднього плану. В обох на грудях чорно-помаранчева георгіївська стрічка. Вона символізує не тільки перемогу над нацистською Німеччиною, а й, починаючи з 2014 року, агресію проти України. Багато інших гостей також прикріпили стрічку, зокрема президенти Бразилії та Єгипту Луїс Інасіу Лула да Сілва та Абд аль-Фаттах ас-Сісі, а також глави військових хунт М'янми і Буркіна-Фасо.

Висвітлюючи парад, російське держтелебачення особливо виділило серед гостей президента Сербії Александара Вучича, чия країна є кандидатом на членство в ЄС, і Роберта Фіцо — прем'єр-міністра Словаччини, яка є членом ЄС і НАТО.

"ТБ показало гостей параду як трофеї і доказ того, що росія не ізольована.

Весь парад, який тривав понад годину, зрежисований так, що війна, виграна 80 років тому, і нинішня війна проти України пов'язані між собою. Серед державних гостей сидять люди похилого віку з медалями на грудях (двоє з яких на трибуні з боків від путіна і Сі Цзіньпіна) і молоді військові з медалями. В уявленні кремля всі вони зробили рівний внесок у боротьбу з нацистами", — пише Шмідт.

Красною площею пройшли 1500 військових, які брали участь у війні проти України. Журналіст звертає увагу на те, що диктор "упереміш розповідав про історичну роль їхніх підрозділів у Другій світовій війні та їхніми завданнями в нинішній війні, в якій вони здійснили "героїчні подвиги", проявляли волю до перемоги і знищували ворогів".

Як зазначає Шмідт, цього року Україна на параді не згадувалася жодного разу, навіть у промові путіна, «начебто країна вже стерта з карти світу».

«У 2022 році путін ще згадував Донбас і Крим, а у 2023 році він звинуватив Захід у "катастрофі, яку зараз переживає український народ". До 2024 року Україна зникла зі сценарію путіна», — пише він.

Що стосується Заходу, цього разу путін утримався від прямих атак, на відміну від останніх трьох років, пише журналіст. На його думку, це може бути пов'язано зі «зближенням із президентом США Дональдом Трампом, яке, як сподівається кремль, призведе до припинення військової підтримки Києва».

Джерело: https://t.me/znua_live/201156

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