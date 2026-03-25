російські виробництва дронів є законними військовими цілями у боротьбі проти режиму мул

"Постачання москвою модернізованих безпілотників до Ірану зробило російські об'єкти виробництва безпілотників законними військовими цілями, – заявив у понеділок високопоставлений український дипломат, закликаючи західні держави оснастити Україну зброєю, здатною вразити ці об'єкти", – повідомляє Reuters.

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник заявив, що оскільки росія підтримує Іран модернізованими версіями "Шахедів" та іншою військовою підтримкою, тепер вона є головним спільником Тегерана у війні.

"Нещодавній конфлікт в Ірані показав, наскільки ця криза переплетена з військовим вторгненням росії та зловмисними, імперіалістичними цілями кремля – сказав він на спеціальному засіданні Ради Безпеки, присвяченому війні в Україні.

За словами Мельника, поставки росією модернізованих версій іранських безпілотників Shahed за ліцензіями, наданими Тегераном, ознаменували безпрецедентну ескалацію, яка дозволила б Ірану атакувати країни Перської затоки та американські війська в регіоні протягом тривалого періоду. Як наслідок, російські виробничі майданчики безпілотників слід вважати "законними цілями для військових ударів у кампанії проти режиму мулл", – сказав він.

Видання зазначає, що москва використовувала іранські безпілотники "Шахед" проти України з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Мельник повідомив, що Україна вже завдавала ударів по російських виробничих потужностях безпілотників, враховуючи загрози, які ця зброя становила для її населення та інфраструктури, але ці удари могли б бути ефективнішими з новою зброєю та ресурсами.

"Надання Україні засобів для глибоких ударів та допомога в нарощуванні нашого вітчизняного виробництва ракет далекого радіуса дії сприятиме колективним зусиллям щодо встановлення миру на Близькому Сході", – сказав Мельник.

Він повідомив, що росія передала Ірану ударні гелікоптери, що є очевидним порушенням обмежень ООН щодо озброєнь. Мельник також заявив на Радбезі, що війна в Ірані запропонувала "нове рятівне коло для російської військової машини", посилаючись на різке зростання цін на нафту, яке допомагає економіці москви, що бореться за виживання.

Джерело: espreso.tv

