російська православна церква відкриє свою релігійну громаду у столиці ОАЕ Абу-Дабі

● В рпц повідомили, що створити громаду та збудувати храм вирішили після звернення «російськомовних православних вірян», які проживають в еміратській столиці.

● Розширення присутності рпц за кордоном відбувається на тлі активної зовнішньополітичної стратегії москви у країнах Глобального Півдня. Церковні структури системно використовуються (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17211) кремлем як інструмент «м’якої сили» для формування спільнот, пов’язаних із росією.

● Церковні громади можуть ставати платформою для консолідації російськомовних «співвітчизників» або місцевих жителів із проросійськими поглядами. Через такі спільноти створюються неформальні мережі контактів, які згодом можуть використовуватися для просування інтересів кремля.

❗️Таким чином розбудова церковної інфраструктури за кордоном є не лише релігійною діяльністю. Вона також вписується у стратегію росії з нарощування впливу в державах Глобального Півдня.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17439

