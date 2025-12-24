У держдумі рф запропонували створити «патріотичний» аналог,популярного шутеру де головним героєм буде «російський військовий або співробітник спецслужб», а стріляти він має по українцях, американцях та інших «недружніх».

Ідею висунув заступник голови комітету з економічної політики делягін, який навіть звернувся з офіційним листом до російської Мінцифри. За його логікою, відеоігри на Заході — це «інструмент русофобської пропаганди», бо в Call of Duty росіян показують агресорами й воєнними злочинцями.

Тож кремлю терміново потрібна своя версія — де все навпаки, а злочини, очевидно, «за сценарієм».

