російська влада хоче далі в ґеймінг: мріють про свій Call of Duty — з «правильними» мішенями

У держдумі рф запропонували створити «патріотичний» аналог,популярного шутеру де головним героєм буде «російський військовий або співробітник спецслужб», а стріляти він має по українцях, американцях та інших «недружніх».

Ідею висунув заступник голови комітету з економічної політики делягін, який навіть звернувся з офіційним листом до російської Мінцифри. За його логікою, відеоігри на Заході — це «інструмент русофобської пропаганди», бо в Call of Duty росіян показують агресорами й воєнними злочинцями.

Тож кремлю терміново потрібна своя версія — де все навпаки, а злочини, очевидно, «за сценарієм».

Джерело: https://t.me/spravdi/51756

