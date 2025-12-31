Держава
Сегодня 08:34
російська залізнична компанія-монополіст «ржд» занурюється у все глибшу кризу та змушена урізати витрати

У 2026 році перевізник планує спрямувати на інвестиції 713,6 млрд рублів (понад $9 млрд) — на чверть менше, ніж у 2025-му. Економити компанія вирішила на базових речах: закупівля вагонів і локомотивів (мінус 37%) та фінансування залізничного будівництва (мінус 20%).

Ключова причина — обвал вантажоперевезень, найглибший за 15 років. Саме вони є фінансовою основою «ржд». Падіння експорту, санкції, логістичні збої та скорочення промислової активності вдарили по залізниці.

❗️«ржд» — одне з найбільших підприємств росії. Через залізницю проходить основна маса сировинних потоків, промислових вантажів і військової логістики. Коли навіть така структура погрузла з боргах, це свідчить про глибокі структурні ризики для всієї економіки рф. Криза системоутворюючих компаній показує, що запас міцності рф не безмежний, і економічні наслідки війни ставатимуть дедалі відчутнішими.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16681

