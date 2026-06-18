У середині травня російська влада почала додатково посилювати оборону московської області. Планують побудувати ще сім нових позицій для зенітних ракетно-гарматних комплексів «панцирь». Водночас у прикордонних регіонах рф ситуація виглядає зовсім інакше. У бєлгородській області влада не те, що забула про ППО, а й припинила відновлення пошкоджених будинків.

Зокрема, мешканці грайворонського округу розповідають, що раніше пошкоджені будинки ремонтували навіть після повторних ударів, однак зараз допомагати з цим припинили. росіяни самотужки ремонтують житло, ліквідують наслідки пожеж та допомагають евакуйовувати поранених, адже екстрені служби відмовляються приїжджати.

глава адміністрації грайворонського округу дмитро панков заявив, що знає про проблему, але пояснив відсутність відновлювальних робіт «напруженою оперативною обстановкою».

Натомість новий губернатор бєлгородщини олександр шуваєв отримує невдоволення місцевих мешканців за невиконання обіцянки повернути нормальний мобільний інтернет. До цієї проблеми додалася нова – низка мікрорайонів бєлгородського округа через пошкодження магістрального оптоволоконного кабелю залишилася ще й без домашнього інтернету. Терміни відновлення невідомі. А зважаючи на те, що СЗРУ вже повідомляла, що шуваєв не має жодного досвіду цивільного управління, то є висока ймовірність, що бєлгородщина буде і без ППО, і без нормального інтернету.

У результаті ситуація є цинічною: російська влада миттєво зосереджує ресурси на захист москви та елітних районів навколо столиці, але власних громадян у прикордонних областях фактично кидає напризволяще.

Джерело: szru.gov.ua

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