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російським пропагандистам все активніше обмежують можливості працювати в країнах ЄС

російським пропагандистам все активніше обмежують можливості працювати в країнах ЄС

Влада Франції відмовилася видати журналістську візу кореспонденту державного інформагентства «РИА Новости» поліні ковальовій через «загрозу безпеці та громадському порядку».

З кожним днем в Європі дедалі очевидніше, що російські так звані «журналісти» лише прикриваються свободою слова та журналістськими стандартами, щоб поширювати пропаганду, виправдовувати війну та проводити операції інформаційного впливу в країнах ЄС.

Раніше у Франції вже відмовили у візах представникам російського медіа «Известия», влада Греції закрила пункт «РИА Новости», у Німеччині заборонили діяльність російського «Первого канала». Діяльність російських пропагандистських ресурсів також обмежили в Азербайджані, Молдові та інших країнах.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15161

Новости портала «Весь Харьков»

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