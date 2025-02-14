россия построит в Судане военно-морскую базу

Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф сообщил, что стороны договорились о строительстве российской военно-морской базы на территории Судана. Это заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с Лавровым.

Соглашение о строительстве базы заключается на 25 лет, с возможностью продления еще на десять лет. Оно предусматривает право российских военных ввозить и вывозить через Порт-Судан, другие морские порты и аэропорты Судана вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое «необходимо для выполнения задач военными кораблями ВМФ россии».

россия занимается в Судане добычей золота на приисках, которые охраняют частные военные компании. Это в том числе выходцы из ЧВК Вагнера, начавшей военную экспансию в Судан и соседнюю ЦАР еще в 2017 году.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50330

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