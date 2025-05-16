россия пытается дестабилизировать украино-венгерскую границу

Распространяется дезинформация о якобы сбитии украинских дронов или о стягивании боевой техники и авиации венгерских войск к украинской границе.

«Верифицировав информацию в Госпогранслужбе Украины, Центр сообщает, что ситуация на украино-венгерской границе остается спокойной, никаких инцидентов не фиксировалось», - отметили в ЦПД.

Цель рф - создать ошибочное впечатления о возможной эскалации на украинско-венгерской границе для дестабилизации информационного поля.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/54709

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