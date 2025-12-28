В тоже время в самой России настоящий нацизм и вводят штрафы даже за обычный разговор не на русском языке. А как же миллионы украинцев, татар, башкир, чеченцев, якутов, тувинцев и десятки других народов, которые проживают на территории РФ, но тоже имеют свой язык?

А если бы в Казахстане вводили штрафы за разговор не на казахском языке?

Больше того!... На оккупированных paшиcтами территориях, если найдут, при проверке телефонов, украинскую раскладку, то проведут несколько часовую воспитательную беседу. Нельзя иметь раскладку своего родного языка

Джерело: https://www.facebook.com / Война Украина - Россия

