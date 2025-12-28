росстат опубликовал данные по промышленному производству на ноябрь.
Евгений Истребин:
В ноябре реально все рухнуло. Я сгрупировал данные по трем условным группам, Машиностроение, Химпром, Стройка.
▶ ️Машиностроение. Цифры падения нояб-25 / нояб-24
Радиаторы -29%
Котлы -29%
Решетки, сетки -15%
Проволока -25%
Приемники телевизионные -34%
Электродвигатели -6%
Генераторы с ДВС -30%
Аккумуляторы свинцовые -23% ( за 11 мес)
Кабели волоконно-опт -29%
Насосы -38%
Подшипники -37%
Тракторы -61%
Бульдозеры -53%
Лифты -37%
ДВС -48%
Авто легковые -34%
Автобусы -17..-27%
Грузовые авто -43%
Кузова -37%
Прицепы -33%
Электровозы -24%
Вагоны трамвайные -26%
Вагоны пасс -40%
Вагоны груз -44%
▶ ️Химпром
Сера -36%
Волокна химические -11%
Шины -29%
Трубы пластик -13%
Плиты, листы, пленка -9..-16%
▶ ️Раздел Стройка.
Плиты керамические -13..-37%
Кирпич керамический -19%
Цемент -10%
Кирпич строительный -14%
Блоки стеновые силикатные -20%
Блоки сборные -16%
Бетон -6,4%
Трубы -13...-42%
Радиаторы, котлы -29%
Самое смешное что по данным Росстата падение пром.производства в ноябре всего -0,7% гггыыы
Полный файл для скачивания в моем тг.канале https://t.me/istrebin/31294
Джерело: https://www.facebook.com/evgeny.istrebin