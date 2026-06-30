Розвідка: білорусь продовжує військову інфраструктурну розбудову вздовж кордону з Україною

Українська розвідка зібрала інформацію про розбудову військової інфраструктури у прикордонних районах республіки білорусь.

▶️ На території білорусі вздовж кордону з Україною завершується будівництво доріг і баз для зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

▶️ Україна вживає необхідних заходів для захисту північного кордону та готова дати рішучу відсіч агресору на будь-якій ділянці.

▶️ На території білорусі станом на зараз не сформовано ударного угруповання здатного на наступ. Однак Україна розцінює загрозу як реальну і враховує фактор білорусі у військовому плануванні.

▶️ Україна уважно відслідковує ситуацію на території білорусі, зокрема переміщення техніки й особового складу та будівництво військової інфраструктури.

▶️ Україна застерігає режим лукашенка від поглиблення участі у російській агресії. Міністерство закордонних справ та українська розвідка по своїх каналах надсилають відповідні сигнали білоруській стороні.

▶️ кремль намагається ще глибше втягнути білорусь у війну проти України, вдаючись до тиску на мінськ та провокацій.

▶️ кремль використовує білорусь як інструмент для дестабілізації Європи і тиску на Україну з метою відволікання ресурсів для посиленого захисту північного кордону.

▶️ білоруський військово-промисловий комплекс та нафтопереробна промисловість працюють на потреби російської армії.

▶️ Ефективна відповідь на дії російського і білоруського режимів має включати посилення військової присутності союзників на східному фланзі НАТО, посилення санкцій, підтримка та безпекове співробітництво з Україною, яка стримує обидва режими від розширення агресії на інші країни Європи.

Джерело: https://t.me/spravdi/56364

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