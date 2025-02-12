Розвиток вітчизняних далекобійних озброєнь – надійна інвестиція в оборону України
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Виготовлення інноваційних далекобійних озброєнь є пріоритетом Міністерства оборони України на 2025 рік.
▶️ У 2024 році Україна виготовила перші вітчизняні ракети, зокрема провела розробку і випробування балістичних ракет.
▶️ Розвивається виробництво зенітно-ракетних комплексів, які виготовляються українськими підприємствами спільно з іноземними партнерами.
▶️ У 2025 році одним з пріоритетів є розробка вітчизняного комплексу протиракетної оборони, який відповідатиме сучасним стандартам.
▶️ Розвиток далекобійних озброєнь підвищуватиме обороноздатність України сьогодні й слугуватиме стримуючим фактором для агресора в майбутньому.
▶️ Розвиток власного оборонно-промислового комплексу може стати драйвером економічного та науково-технічного розвитку України.
Джерело: https://t.me/spravdi/44946