Розвиток вітчизняних далекобійних озброєнь – надійна інвестиція в оборону України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Виготовлення інноваційних далекобійних озброєнь є пріоритетом Міністерства оборони України на 2025 рік.

▶️ У 2024 році Україна виготовила перші вітчизняні ракети, зокрема провела розробку і випробування балістичних ракет.

▶️ Розвивається виробництво зенітно-ракетних комплексів, які виготовляються українськими підприємствами спільно з іноземними партнерами.

▶️ У 2025 році одним з пріоритетів є розробка вітчизняного комплексу протиракетної оборони, який відповідатиме сучасним стандартам.

▶️ Розвиток далекобійних озброєнь підвищуватиме обороноздатність України сьогодні й слугуватиме стримуючим фактором для агресора в майбутньому.

▶️ Розвиток власного оборонно-промислового комплексу може стати драйвером економічного та науково-технічного розвитку України.

Джерело: https://t.me/spravdi/44946

Новости портала «Весь Харьков»