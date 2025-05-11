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rt кремлю дорожче інших регіонів

rt кремлю дорожче інших регіонів

Телеканал rt, очолюваний пропагандисткою Симоньян, торік витратив на поширення кремлівських наративів у світі рекордну у своїй історії суму – 31,7 млрд рублів (на 4,2 млрд рублів більше, ніж у 2023-му). Це випливає з фінансової звітності керуючої каналом компанії.

Бюджет rt можна порівняти з річними бюджетами цілих регіонів рф. Але, наприклад, фінансування інгушетії, калмикії, ненецькогоавтономного округу або єврейської автономної області поступаються rt.

За рішенням Мінфіну у 2024 році цей пропагандистський ресурс отримав з держбюджету 28,6 млрд рублів. У 2025 році утримання каналу, згідно із законом про бюджет, має обійтися мешканцям рф у 31,1 млрд рублів.

Джерело: https://t.me/spravdi/46608

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