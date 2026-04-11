«russia today» – юридично автономна некомерційна організація «тв-новости» – зберігає стабільне федеральне фінансування на рівні близько $400 млн на рік, однак усередині цього бюджету відбувається радикальна реструктуризація: кошти перетікають від неефективних глобальних платформ до точкових операцій впливу в політично вразливих регіонах.

Показовим індикатором нової стратегії є балканський напрямок. У 2025 році фінансування белградської «Balkans Media d.o.o.» зросло у 7,5 раза – з $2,56 млн до $19,13 млн. Компанія зареєстрована у травні 2022 року і вже в листопаді запустила сербськомовний портал rt Balkan. Мета перекидання ресурсів – інформаційні операції навколо позачергових виборів у Сербії та підготовка до загальних виборів у Боснії і Герцеговині, запланованих на 4 жовтня 2026 року, коли обиратимуть трьох членів Президії, депутатів парламенту, а також органи влади обох складових держави – Федерації Боснії і Герцеговини та Республіки Сербської. У 2025-му, під час президентських виборів у Республіці Сербській, rt Balkan просував Саву Карана – союзника Мілорада Додіка – як проросійського і антизахідного кандидата.

Паралельно загальний обсяг виплат іноземним контрагентам «тв-новости» зріс майже на 20% – до $73,86 млн проти $61,55 млн роком раніше. Серед найбільших отримувачів: американська DISH Network ($3,68 млн), турецька Transservice Denizcilik ($3,54 млн), британська russia today TV UK Limited, позбавлена ліцензії ($3,47 млн), сінгапурська Inside View London ($3,42 млн) і новий контрагент – американська Bixon Studios ($2,77 млн). Поява нових партнерів у юрисдикціях з нижчим санкційним ризиком – Туреччині та Сінгапурі – вказує на цілеспрямоване перенесення активів подалі від досяжності західних регуляторів.

Водночас rt зазнає відчутних санкційних втрат на традиційних майданчиках. У грудні 2025 року під тиском нових обмежень ЄС припинила роботу берлінська «Ruptly GmbH» – відеоагентство «тв-новости», засноване 2013 року як альтернатива західним дистриб'юторам відеоконтенту. Ще в жовтні 2024 року агентство оголосило про банкрутство, сукупні безповоротні втрати від списання активів німецького підрозділу оцінено в $1,14 млн.

Звітність «тв-новости» фіксує системний перехід від вартісного глобального мовлення до точкових інструментів втручання у внутрішню політику окремих країн, насамперед напередодні виборчих циклів. Втрачаючи позиції в Берліні та Лондоні, rt нарощує присутність у Белграді та прокладає нові маршрути через треті юрисдикції, менш вразливі до санкційного тиску.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»