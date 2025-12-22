Рютте назвав три причини, чому США вигідно залишатись у НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США прямо зацікавлені залишатись членом НАТО, і для цього у них є щонайменше три причини.

Про це він розповів у інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

Генсек підкреслив, що НАТО має безпосереднє значення для безпеки США.

"По-перше: безпечна Європа означає безпечну Америку. По-друге: Арктика – сім прибережних держав, нові морські шляхи, Китай і росія активні в цьому регіоні. Для безпеки материкової частини США безпечна Арктика має вирішальне значення, і ми можемо досягти цього лише спільно", – зазначив Марк Рютте.

Третьою причиною є важливість безпеки Північної Атлантики.

"Щоб захистити США, ми маємо забезпечити безпеку Північної Атлантики. Це також можливо лише спільно з НАТО. Отже, США мають прямий інтерес у безпеці, щоб залишатися в НАТО. Довгий час існував великий фактор, що заважав: ми, європейці, витрачали занадто мало (грошей на оборону. – Ред.). Зараз ми надолужуємо", – сказав Рютте.

Зазначимо, на початку другої каденції Трампа ЗМІ повідомляли, що американський президент розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»