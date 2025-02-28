Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:17
Просмотров: 70

Румунія буде збивати російські дрони, - в сенаті ухвалили необхідне рішення

Румунія буде збивати російські дрони, - в сенаті ухвалили необхідне рішення

Сенат Румунії ухвалив «Закон про безпілотники»: «за» - 81 депутат, «проти» - 12, утрималися - 2.

«Зміцнюємо оборону Румунії! Перший закон регулює збивання несанкціонованих дронів, що порушують повітряний простір Румунії. Другий закон дозволяє більш ефективну співпрацю румунської армії з партнерами по НАТО на національній території, у військових місіях і операціях у мирний час», - написав тимчасово виконуючий обов’язки глави Сенату.

Цікаво, хто ці 12, які проголосували «проти».

Варто було б порадити румунам перевірити на поліграфі своїх сенаторів, які виступають проти захисту власної Батьківщини.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/69597

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«У кого вистачить сміливості сказати, що росія вторглася в Україну?»
Сегодня 06:53    4
Ірландія передасть Україні радари Giraffe
Сегодня 06:49    21
За 11 років окупації росія зробила Крим військовою базою
Сегодня 06:44    36
Україні потрібно на розмінування майже 30 мільярдів доларів
Сегодня 06:35    41
Ми в стані, коли немає хороших рішень - Костенко
Сегодня 06:09    81
Новини
Сегодня 06:00    74
Оперативна інформація станом на 16.00 27.02.2025 щодо російського вторгнення
27.02.2025 16:30    132
История Албании показывает, что тот, кто боротся за свою независимость, получает шанс на победу
27.02.2025 10:14    170
Польща готується передати Україні ще більше терміналів Starlink
27.02.2025 09:49    120
26 лютого 2014 року тисячі жителів Криму вийшли на протистояння й сказали гучне «Крим – це Україна»
27.02.2025 09:37    124
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 