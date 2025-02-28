Румунія буде збивати російські дрони, - в сенаті ухвалили необхідне рішення

Сенат Румунії ухвалив «Закон про безпілотники»: «за» - 81 депутат, «проти» - 12, утрималися - 2.

«Зміцнюємо оборону Румунії! Перший закон регулює збивання несанкціонованих дронів, що порушують повітряний простір Румунії. Другий закон дозволяє більш ефективну співпрацю румунської армії з партнерами по НАТО на національній території, у військових місіях і операціях у мирний час», - написав тимчасово виконуючий обов’язки глави Сенату.

Цікаво, хто ці 12, які проголосували «проти».

Варто було б порадити румунам перевірити на поліграфі своїх сенаторів, які виступають проти захисту власної Батьківщини.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/69597

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