Румунія має обіцянку допомоги у протидії дронам від ще двох країн

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що ще дві країни – Словаччина і Португалія – запропонували свою допомогу у посиленні захисту Румунії від безпілотників.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед самітом ЄС.

Дан повідомив, що Португалія та Словаччина запропонували Румунії допомогу для покращення захисту від безпілотників.

Нікушор Дан нагадав, що першими це взимку це зробили США та Франція, згодом приєдналися Італія та Іспанія. Президент сказав, що говоритиме також з іншими столицями.

"Ми будемо говорити про питання європейської безпеки, і я підніму цю тему. Наші очікування стосуються обмеженого проміжку часу. У нас вже є програма SAFE, ми маємо підписані контракти на низку обладнання, якого буде достатньо, коли воно прибуде. Тож нам потрібно перекрити цей період 1,5 років для одного обладнання і 2 роки – для деякого іншого", – деталізував він.

Прем’єр Латвії Андріс Кулбергс також казав, що планує піднімати питання про підтримку країн на східних кордонах ЄС в умовах викликів, пов’язаних із "заблукалими" безпілотниками.

Минулого тижня у НАТО обговорили відповідь на нещодавні вибухи безпілотників у Румунії.

Джерело: eurointegration.com.ua

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