Румунія на роздоріжжі: Європейськи курс чи угорсько-білоруський сценарій?

Преамбула москва вбухала купу грошей в Румунію, в TikTok, проросійських ботів, ультраправих кандидатів, кібератаки і дешеву риторику «за справедливість». Але навіть у країні, де історично сильні націоналістичні настрої, кремль натрапив на жорстку реальність: румуни все ще хочуть до Європи, а не до рашистського «русского мира».

Ультраправий Джордж Сіміон, кумир румунських «трампістів», дійсно вирвався в лідери з понад 40% у першому турі президентських виборів. Але справжня новина — не він (більшість проєвропейських кандидатів на виборах в Румунії були). Справжня новина — це те, що в другий тур прорвався проєвропейський реформатор і мер Бухареста Нікушор Дан, залишивши позаду кандидата від правлячої коаліції Кріна Антонеску. кремль готувався до реваншу руками Сіміона і Георгеску, обіцяв прем’єрство, «нову демократію» і «відновлення конституційного ладу». Але вийшло, як завжди: багатий TikTok-контент — і нуль повноцінної легітимності.

Передвиборчу кампанію затьмарили кібератаки, за якими стоїть проросійська група NoName057(16). Ударили по сайтах МВС, Мін’юсту й штабу Антонеску — улюблена тактика, знайома з виборів у Молдові, Італії, Франції та, звісно, Німеччині. Проте Румунія вистояла: в той же день портали відновили роботу, а Нацуправління кібербезпеки назвала інцидент «гібридною спробою тиску».

Виборча явка — 53,16%. Це значно більше, ніж на анульованих виборах восени, коли відверто проросійський Калін Георгеску «виграв», але був зупинений Конституційним судом через російське втручання. Цього разу знову рекордна мобілізація діаспори: за кордоном проголосували близько мільйона румунів

кремль сподівався Румунія впаде, але цього разу все інакше: саме голосування за кордоном може стати тією силою, яка врятує країну від чергового будапештського сценарію

І Сіміон йде в другий тур проти реформатора, з яким не все однозначно, але якого росія точно не контролює.

Тепер коротко нашо воно нам. Сіміон - націоналіст і шанувальник Дональда Трампа. Він вже заявив, що в разі перемоги може привести до влади відстороненого проросійського кандидата Келіна Джорджеску, через якого скасували попередні вибори.

Сіміон раніше отримав заборону на в'їзд в Україну через антиукраїнську діяльність. Він боротиметься за посаду президента з мером Бухареста, центристом Нікушором Даном, який отримав 20,99 % голосів. Дан має прозахідну позицію та підтримує Україну в російсько-українській війні.

Джордже Сіміон прокоментував у X свій успіх у першому турі: "Я хочу від щирого серця подякувати всім тим, хто вирішив проголосувати (за мене). Це був акт мужності, довіри і солідарності. Я вдячний і запевняю, що їхня довіра не буде зраджена", - написав він.

"На цих виборах йдеться не про того чи іншого кандидата, а про кожного румуна, якому брехали, якого ігнорували, якого принижували, але в якого все ще є сили вірити і захищати свою ідентичність і права", - заявив він у п'ятницю.

Сіміон - прихильник об'єднання Румунії та Молдови, за що офіційний Кишинів кілька разів забороняв йому в'їзд до країни.

Він називає путіна воєнним злочинцем, але водночас виступає проти постачань зброї Україні, де він оголошений персоною нон ґрата. Сіміон також відомий своїм євроскептицизмом і гомофобними заявами.

Україна експортує 70% свого зерна чорноморським узбережжям, через румунські територіальні води, до Стамбула. Румунський флот розміновує ці води, а румунські ВПС навчають українських пілотів літати на літаках F-16.

"Забудьте про будь-яку допомогу Україні, якщо президентом стане Сіміон, - попереджав напередодні Джордж Скутару, експерт з безпеки з Центру нової стратегії в Бухаресті. - Як голова Ради національної безпеки, президент може накласти вето на будь-яке рішення і має сильний вплив на політику безпеки".

Сіміон вже висловився проти постачання Україні зброї. Постачання зброї Україні для боротьби з росією Сіміон назвав «невигідним», навівши у приклад Німеччину, Францію, Румунію та Польщу. Політик наголосив, що деескалація – єдиний шлях до розв’язання війни, пригадавши пропозиції президента США Дональда Трампа.

«Ми повинні зупинити цю війну. Ми повинні зупинити будь-які жертви серед цивільного населення. І саме тому маємо досягти припинення вогню. Сподіваємося, що мирні ініціативи Дональда Трампа дадуть результат», – додав він.

І останнє. Партія AUR, лідером якої є Сіміон, виступала проти надання Україні зброї та категорично заперечувала передачу Києву румунських систем ППО Patriot. Також AUR виступала проти транзиту української сільськогосподарської продукції територією Румунії та намагалася організовувати протести на кордоні. Один із керівників AUR, Клаудіу Тирзіу, висловлювався за необхідність «приєднання» українських територій, які колись належали Румунії, заявляючи, що без такого "об’єднання" Румунія нібито не зможе реалізуватися як держава.

Мораль. Сподіваюсь, румуни все розуміють. І США також. Бо якшо переможе проросійський кандидат, американська військова база з Румунії піде на#%й . Разом зі своїми «супер орлами» (101- а повітряно-десантна дивізія)

Спецслужбам ж ЄС пора прокидатися - трьох орбанів ви можете не витримати. Вони (Угорщина, Словаччина і Румунія, розвалять Євросоюз без єдиного пострілу, використовуючи популізм та слабкі місця демократії. Пора вже це зрозуміти

Джерело: https://t.me/gistapapapa/108094

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