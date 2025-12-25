Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 58

Русские колонизаторы в Украине и их певец Булгаков

Русские колонизаторы в Украине и их певец Булгаков

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти уже давно признала Михаила Булгакова символом российской имперской политики, а на днях ему снесли памятник в Киеве. И не надо истерики. Булгаков - выдающийся писатель, но украинцами он совершенно не зря воспринимается в качестве русского колонизатора. Писал уже об этом, но не грех повторить.

Булгаков к Украине имеет примерно такое же отношение, как Киплинг - к Индии. Булгаков, как и Киплинг, был представителем имперской культуры, родившимся в колонии. Он также на всю жизнь сохранил психологию колонизатора и соответствующее отношение к "восставшим племенам", в том числе к украинцам.

Творчество Киплинга в независимой Индии игнорировали 60 лет. И только в 2007 году решили открыть музей в доме, где он родился. Может быть и в Украине через 60 лет к Булгакову начнут относиться просто как к большому писателю, не обращая внимание на его идеологические взгляды. Но во время войны с империей это невозможно.

По "Белой гвардии" видно какое место в жизни Булгакова занимала Украина и украинцы. Положительные герои романа, русские офицеры, за которыми скрывается автор, его родственники и друзья, ведут себя как колонизаторы, осажденные восставшим против них народом колонии, т.е. украинскими крестьянами. На свои силы надежд нет. Слишком мало их по сравнению с враждебной массой восставших. Все надежды колониальных офицеров крутятся вокруг помощи других, более могущественных колонизаторов: немцев, французов, англичан. Офицеры в шоке: немецкая армия уходит из Украины, кто теперь будет защищать их от украинского народа? "Белые господа", как утопающие за соломинку, хватаются за любой самый несуразный слух. Готовы поверить даже в помощь против украинцев со стороны мифических сенегальцев (помните, "а где же сенегальцев роты?").

В отношении положительных героев "Белой гвардии" (и очевидно её автора) к украинцам сочетаются элементы национальной и социальной ненависти. Ведь эти офицеры - выходцы одновременно из национально и, как следствие, социально привилегированного меньшинства (русские дворяне), которому противостоит национально и социально дискриминируемое большинство (украинские крестьяне).

В том числе и на «белогвардейских» произведениях Булгакова выросло новое поколение колонизаторов. Гиркин и многие другие пионеры антиукраинской агрессии любили наряжаться в белогврадейские мундиры, наверное, ощущали себя Турбиными, идущими воевать с "петлюровцами".

Стоит ли удивляться, что во время войны с империей украинцы не хотят видеть в своей столице музей, памятник, само имя идейного колонизатора?

Русские колонизаторы в Украине и их певец Булгаков

Джерело: https://www.facebook.com / Игорь Эйдман

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На кордоні зі Словаччиною затримали двох наркоділків, які ввозили в Україну партію метамфетаміну (ВІДЕО)
Сегодня 10:50    18
Знайшли сховане, знищили замасковане (ВІДЕО)
Сегодня 10:29    44
Із 2026 року оцінювання для встановлення інвалідності обов’язково записуватимуть на аудіо
Сегодня 09:54    72
БЕБ - на «Калинівському ринку» в Чернівцях більше незаконно не продають алкоголь
Сегодня 09:43    85
«Сталевий кордон» нищить штурмовиків (ВІДЕО)
Сегодня 09:33    64
БЕБ прикрило ще декілька казіно
Сегодня 09:22    73
ЗАЕС не працюватиме без Каховської дамби, на неї потрібно €2 мільярди – Зеленський
Сегодня 09:03    85
Харківщина 25 грудня
Сегодня 08:56    105
Збито/подавлено 106 ворожих БПЛА
Сегодня 08:51    87
$250 тисяч за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО
Сегодня 08:38    90
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 