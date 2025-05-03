ЄС готує новий пакет санкцій проти рф, який там хочуть узгодити зі США, на випадок, якщо москва відмовиться від припинення вогню

Про це сказав очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

(https://www.lefigaro.fr/international/les-europeens-preparent-de-nouvelles-sanctions-contre-la-russie-annonce-jean-noel-barrot-20250501)

«Ми, європейці, підтримаємо цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій. І вчора я зобов'язався перед Ліндсі Гремом, що ми спробуємо узгодити ці два пакети санкцій як за змістом, так і за графіком», — заявив французький міністр.

Він наголосив: путін є «єдиною перешкодою» для миру в Україні, він також зазначив, що Київ «виконав свою частину угоди». Ці заяви пролунали після зустрічі Жан-Ноеля Барро з держсекретарем США Марко Рубіо. Тоді ж французький політик відзначив зближення цілей між європейцями та американцями.

▪️Республіканець Ліндсі Грем напередодні заявив, що законопроєкт про «нищівні» нові санкції проти рф у Сенаті США підтримують 72 конгресмени. Ідеться про 500% тарифи на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Крім того, ці санкції заборонятимуть громадянам США купувати державні облігації росії.

Джерело: https://t.me/babel/67540

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