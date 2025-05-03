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ЄС готує новий пакет санкцій проти рф, який там хочуть узгодити зі США, на випадок, якщо москва відмовиться від припинення вогню

ЄС готує новий пакет санкцій проти рф, який там хочуть узгодити зі США, на випадок, якщо москва відмовиться від припинення вогню

Про це сказав очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

(https://www.lefigaro.fr/international/les-europeens-preparent-de-nouvelles-sanctions-contre-la-russie-annonce-jean-noel-barrot-20250501)

«Ми, європейці, підтримаємо цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій. І вчора я зобов'язався перед Ліндсі Гремом, що ми спробуємо узгодити ці два пакети санкцій як за змістом, так і за графіком», — заявив французький міністр.

Він наголосив: путін є «єдиною перешкодою» для миру в Україні, він також зазначив, що Київ «виконав свою частину угоди». Ці заяви пролунали після зустрічі Жан-Ноеля Барро з держсекретарем США Марко Рубіо. Тоді ж французький політик відзначив зближення цілей між європейцями та американцями.

▪️Республіканець Ліндсі Грем напередодні заявив, що законопроєкт про «нищівні» нові санкції проти рф у Сенаті США підтримують 72 конгресмени. Ідеться про 500% тарифи на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Крім того, ці санкції заборонятимуть громадянам США купувати державні облігації росії.

Джерело: https://t.me/babel/67540

Новости портала «Весь Харьков»

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