ЄС повністю перейшов на нову систему в'їзду-виїзду EES. Що змінюється для українців

Із п'ятниці, 10 квітня, в Європейському Союзі вже повноцінно починає працювати нова цифрова прикордонна система. Зокрема вона стосується громадян України, яка не входить до ЄС і Шенгенської зони.

Відтепер під час в'їзду до Шенгенської зони мандрівникам потрібно буде не лише пред'явити паспорт, а й пройти біометричну реєстрацію. Для цього треба здати відбитки пальців і зробити фото, які будуть внесені у систему і перевірятись під час наступних подорожей.

Йдеться про систему Entry/Exit System (EES), яку впровадять на всіх прикордонних пунктах у 29 країнах Шенгенської зони.

Систему почали поступово запускати ще з жовтня. Однак через технічні збої та організаційні складнощі вона досі працює нерівномірно.

В окремих аеропортах фіксували довгі черги, й влада попереджає: у пікові періоди ситуація може ускладнитися ще більше.

Що таке EES і де вона діє

Це цифрова система обліку в'їзду та виїзду громадян країн не ЄС до Шенгенської зони, зокрема українців.

Зона охоплює 29 європейських держав, де зазвичай відсутній внутрішній прикордонний контроль. Серед них - популярні туристичні напрямки: Франція, Іспанія, Португалія, Італія, Греція та інші.

Замість традиційних штампів, у паспорті дані тепер будуть в цифровому форматі разом із фотографією та відбитками пальців.

Зберігаються дані до трьох років. Це зроблено для зручності: під час наступних поїздок не доведеться проходити все "з нуля" - система просто перевірить інформацію.

Навіщо це потрібно? У ЄС пояснюють:

● зробити контроль на кордоні сучаснішим і швидшим,

● зменшити кількість підроблених документів,

● раніше виявляти людей, які можуть становити загрозу.

За даними Європейської комісії, ще під час тестування система вже показала результат: понад 24 тисячі людей не пустили до Європи через проблеми з документами або нечітку мету поїздки. Ще понад 600 визнали потенційно небезпечними.

Кого стосується EES і хто звільнений

Якщо ви їдете до Європи ненадовго і без посвідки на проживання - EES для вас.

Система застосовується, якщо ви:

● громадянин країни поза ЄС;

● подорожуєте до Шенгенської зони як турист, у відрядження;

● перебуваєте не довше ніж 90 днів у межах 180-денного періоду;

● і не маєте посвідки на проживання.

Тобто йдеться про звичайні короткі поїздки, для яких раніше достатньо було штампа в паспорті.

Від EES звільнені:

● громадяни країн ЄС і Шенгенської зони;

● особи з довгостроковою візою (тип D) або чинним дозволом на проживання;

● громадяни Андорри, Сан-Марино, Монако та Ватикану;

● ті, хто в'їжджає через Ірландію та Кіпр, там система поки не діє, і перевірка документів відбувається у звичному форматі.

Також існують окремі винятки - наприклад, для деяких круїзних подорожей, якщо вони короткострокові та не передбачають повноцінного в'їзду до Шенгенської зони.

Як відбувається реєстрація

Під час першого використання EES громадяни країн не з ЄС мають пройти біометричну реєстрацію.

Процедура проста: показати паспорт, здати відбитки, зробити фотографію.

В аеропортах це відбувається безпосередньо під час прибуття.

Якщо ж ви перетинаєте кордон не літаком (наприклад, автомобілем чи потягом), це може виглядати трохи інакше - але суть та сама: перевірка документів плюс біометричні дані.

Після цього інформація зберігається в системі на три роки і під час наступних поїздок тільки перевіряється.

Чи будуть затримки в аеропортах

У перші місяці повноцінної роботи EES затримки майже неминучі - про це прямо говорять експерти.

Попри запевнення ЄС, що в пікові періоди систему намагатимуться використовувати гнучко, навантаження на кордонах уже зростає. Наприклад, на початку року великі черги спостерігали в Женеві - популярному напрямку для лижного туризму.

Одна з причин - технічні труднощі.

Система ще не всюди працює стабільно, і це сповільнює обробку пасажирів. Через це Європейська комісія допускає тимчасове послаблення або призупинення перевірок у години пік - щонайменше до вересня, щоб розвантажити аеропорти.

Важливий нюанс: запуск відбувається нерівномірно. Не всі аеропорти підключаються одночасно - зокрема, Мілан і Лісабон поки що відкладають повноцінне впровадження.

Представники асоціації аеропортів ACI Europe та Airlines for Europe також попереджають: у пік очікування на кордоні може сягати двох годин, а подекуди - й більше.

Тож після 10 квітня варто планувати приїзд до аеропорту раніше - орієнтовно на 1,5–2 години більше, ніж зазвичай. Це допоможе уникнути стресу і не запізнитися на рейс.

Що далі: система ETIAS

Паралельно ЄС готує ще одне нововведення — ETIAS.

Це буде електронний дозвіл на в'їзд для громадян країн, яким не потрібна віза. Заявку потрібно буде подавати онлайн ще до поїздки.

Очікується, що система запрацює не раніше кінця 2026 року, хоча точну дату поки не затверджено.

Вартість оформлення становитиме 20 євро, а термін дії — три роки. Для людей до 18 років і після 70 оформлення буде обов'язковим, але безоплатним.

Джерело: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»