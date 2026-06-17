ЄС запровадив санкції проти китайців, які продавали рф паливні присадки для авіації

Європейський Союз запровадив санкції проти китайської Xinxiang Richful Lubricant Additive Company, яка є одним із найбільших постачальників паливних присадок для російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє Рада економічної безпеки України (ESCU).

"Зокрема, ці присадки покращують експлуатаційні властивості авіаційного палива та зменшують знос двигунів військових літаків Су-34 і Су-35С", – йдеться в дослідженні ESCU.

росія самостійно виробляє лише антиокислювальні присадки, тоді як антистатичні та протизносні імпортує з Індії та Китаю.

Xinxiang Richful Lubricant Additive Company є найбільшим імпортером присадок на мінеральній основі до росії. За даними ESCU, лише за 2023 рік кремль отримав товари Xinxiang Richful вартістю понад 150 млн доларів — 33% усіх річних продажів компанії.

"Хоча технічно літак може працювати на паливі без присадок, це збільшує знос літаків і підвищує ризик системних збоїв. Тож попри статус світової "бензоколонки", рф не в змозі забезпечити власний попит на високоякісне авіаційне паливо", — зазначила Олена Юрченко, директорка з аналітики, досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України (ESCU).

Окрім Xinxiang Richful, ЄС застосував обмеження щодо китайської Shenzhen Minghuaxin, яка є одним із найбільших постачальників комплектуючих для російських безпілотників та міноритарним власником виробника FPV-дронів "Рустакт", а також щодо низки російських виробників та постачальників озброєння, зокрема передових безпілотних систем військового призначення.

Джерело: epravda.com.ua

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