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ЄС запровадив санкції проти китайців, які продавали рф паливні присадки для авіації

ЄС запровадив санкції проти китайців, які продавали рф паливні присадки для авіації

Європейський Союз запровадив санкції проти китайської Xinxiang Richful Lubricant Additive Company, яка є одним із найбільших постачальників паливних присадок для російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє Рада економічної безпеки України (ESCU).

"Зокрема, ці присадки покращують експлуатаційні властивості авіаційного палива та зменшують знос двигунів військових літаків Су-34 і Су-35С", – йдеться в дослідженні ESCU.

росія самостійно виробляє лише антиокислювальні присадки, тоді як антистатичні та протизносні імпортує з Індії та Китаю.

Xinxiang Richful Lubricant Additive Company є найбільшим імпортером присадок на мінеральній основі до росії. За даними ESCU, лише за 2023 рік кремль отримав товари Xinxiang Richful вартістю понад 150 млн доларів — 33% усіх річних продажів компанії.

"Хоча технічно літак може працювати на паливі без присадок, це збільшує знос літаків і підвищує ризик системних збоїв. Тож попри статус світової "бензоколонки", рф не в змозі забезпечити власний попит на високоякісне авіаційне паливо", — зазначила Олена Юрченко, директорка з аналітики, досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України (ESCU).

Окрім Xinxiang Richful, ЄС застосував обмеження щодо китайської Shenzhen Minghuaxin, яка є одним із найбільших постачальників комплектуючих для російських безпілотників та міноритарним власником виробника FPV-дронів "Рустакт", а також щодо низки російських виробників та постачальників озброєння, зокрема передових безпілотних систем військового призначення.

Джерело: epravda.com.ua

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