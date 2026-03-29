● В субботу по всей стране, во всех 50-ти штатах, в более, чем 3300 городах и городках прошла самая массовая акция протеста в истории США, организованная движением «Нет королям».

В демонстрациях протеста против Трампа и его политики, в маршах и митингах, проходивших по всей стране, приняли участие более 8 миллионов человек.

В аналогичной акции протеста в июне 2025 года участвовали 5 миллионов человек, в октябре 2025 года – 7 миллионов.

Время идет, и все больше растет число людей, отношение которых к Трампу и его политике измеряется по шкале от недовольства до возмущения.

Я был на демонстрации в городе Нью-Йорке. В ней, несмотря на холодную (максимум +5 по Цельсию) и ветреную погоду, приняли участие около 300 тысяч человек.

Демонстранты прошли маршем от Центрального парка по 59-й улице и 7-й Авеню до Таймс Сквер (это больше 2 км).

Наиболее яркие лозунги: «Трамп должен уйти!», «Импичмент, арест, тюрьма!», «Растопить ICE» (игра слов – ice – лед и аббревиатура ICE – иммиграционная полиция), «F*ck Трамп», «Нет войне с Ираном», «Нет $200 миллиардам на войну с Ираном», «Деньги на медицинские страховки, а не на войну», «Долой жулика, насильника и военного преступника!» «Сохраним нашу республику!» «Когда хорошие люди молчат, демократия умирает», «Америку сделали великой иммигранты!», «Равные права и уважение всем людям!», «Нет фюрерам в Америке», «Нет тирании», «Нет тиранам», «Мы, народ, говорим «нет» диктатору!», «Америка ненавидит Трампа», «Нет фашизму!», «Нет фашистской диктатуре!»

Было много коллажей, на которых Трамп изображен как марионетка путина.

Демонстранты несли чучела Трампа, в том числе в арестантской оранжевой одежде.

Участники скандировали множество традиционных для таких демонстраций речевок: «Дональд Трамп должен уйти!», «Когда мы едины, мы непобедимы!».

Под примерно такими же лозунгами прошли демонстрации по всей стране – от всех больших городов до совсем маленьких городков. Демонстрации прошли и в «красных», республиканских районах страны, причем, по словам организаторов, около половины демонстраций протеста прошли именно в таких районах.

Была демонстрация и в нескольких сотнях метров от поместья Трампа Мар-а-Лаго, где он мог, в принципе, слышать, как демонстранты скандировали лозунги против него.

В Вашингтоне демонстранты пришли к дому серого кардинала внутренней политики Трампа Стивена Миллера, требуя его отставки и ухода из администрации (Миллер формально занимает должность зам. руководителя аппарата Белого Дома).

Демонстрации не заставят Трампа подать в отставку.

Они не заставят вице-президента Вэнса и членов трамповского кабинета воспользоваться 25-й поправкой к Конституции и объявить 47-го президента неспособным выполнять свои обязанности. Чтобы пойти на такой шаг, нужно обладать смелостью, решительностью, любить свою страну, и главное – обладать чувством собственного достоинства. Это чувство напрочь отсутствует и у вице-президента, и у всех членов кабинета. Впрочем, как отсутствуют у них и все остальные перечисленные качества. Они будут продолжать носить ботинки на размер больше или на размер меньше, подаренные Трампом, боясь, чтобы он на них не обиделся. Они будут продолжать славословить его на телевизионных шоу, в которые 47-й президент превратил заседания кабинета.

Но субботние акции протеста ясно показывают настроения в стране, в которой через семь месяцев и 5 дней пройдут выборы в Конгресс.

● О настроениях людей, избирателей, свидетельствуют и опросы. Их проводят разные социологические службы. Обратимся к той из них, которую точно никак нельзя заподозрить в ангажированности и симпатиях к либералам – к социологической службе телеканала Фокс, основного протрамповского пропагандистского рупора.

Вот результаты последнего опроса, опубликованные в четверг, 26 марта:

Поддерживаете ли вы деятельность Трампа на посту президента? Да – 41%, Нет – 59%

(это самый низкий рейтинг Трампа в опросах канала Фокс за все время его пребывания у власти; другие социологические службы сообщают, что по их последним опросам рейтинг Трампа от 35% до 38%).

Поддерживаете ли вы политику Трампа в области иммиграции в страну? Да – 44%, Нет – 56%

Поддерживаете ли вы внешнюю политику Трампа? Да – 38%, Нет – 62%

Поддерживаете ли вы политику Трампа по отношению к Ирану? Да – 36%, Нет – 64%

Поддерживаете ли вы налоговую политику Трампа? Да – 36%, Нет – 64%

Поддерживаете ли вы политику Трампа в области здравоохранения? Да – 36%, Нет – 64%

Поддерживаете ли вы экономическую политику Трампа? Да – 34%, Нет – 66%

Поддерживаете ли вы политику Трампа по отношению к инфляции? Да – 28%, Нет – 71%

Согласно опросу социологической службы канала Фокс, Трампа продолжают поддерживать 84% зарегистрированных республиканцев (год назад было 92%).

В том числе, его продолжают поддерживать 59% республиканцев, не считающих себя сторонниками МАГА (год назад было 70%).

Среди республиканцев, считающих себя сторонниками МАГА, уровень поддержки Трампа составляет 95% (год назад было 98%).

Согласно тому же опросу, 75% американцев считают, что экономика находится в плохом состоянии (месяц назад был 71%).

46% американцев считают, что их собственное и (или) семейное финансовое состояние ухудшается (в декабре 2025 года так считали 44% американцев).

Наконец, почти две трети американцев – 64% не удовлетворены тем, куда и как движется сейчас страна.

В США о таких рейтингах президента и его политики говорят, что они «находятся под водой». Можно, в принципе, сказать и сильнее - что находятся в болотной трясине.

Трамп и республиканцы затягивают туда всю страну и хуже – весь мир, поскольку результаты их политики отражаются на всем мире.

● Трампу, пожалуй, впервые не удалось с помощью опубликованного в четверг твита повысить котировки на бирже и понизить цену на нефть. Биржи, было, отреагировали на его твит о том, что он «откладывает на 10 дней» удары по иранской энергетике некоторым повышением фьючерсов на акции и некоторым их понижением на нефть.

Но в пятницу, когда биржи открылись, очень быстро все пошло в прежних направлениях – американский рынок акций продолжил падение, цена на нефть продолжила расти.

За месяц, прошедший после начала войны с Ираном, три основных американских биржевых индекса (Dow Jones – взвешенный показатель стоимости акций 30-ти крупнейших компаний, S&P 500 – взвешенный показатель стоимости акций 500-т крупнейших компаний и Nasdaq - – взвешенный показатель стоимости акций крупнейших высокотехнологичных компаний) упали на 8%. На столько же, соответственно, упали пенсионные накопления американцев.

Владельцы акций 500-т компаний, входящих в S&P 500 потеряли за этот месяц около $4 триллионов.

Цена на баррель нефти Brent достигла в пятницу $112.6 за баррель. За месяц, в течение которого продолжается война с Ираном нефть, таким образом, подорожала на 87%.

Вступление в субботу в войну на стороне Ирана йеменских хуситов и претворение в жизнь их угрозы заблокировать судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющим Индийский океан и Красное море (что очень вероятно), нанесет мировой экономике еще один сокрушительный удар, поскольку для перемещения товаров морем между Европой и Азией, кораблям придется огибать Африку, а этот путь в десятки раз более длинный и дорогой по сравнению с путем из Красного моря в Средиземное через Суэцкий канал.

Война продолжается. Трамп с очевидностью ищет способ выхода из нее так, чтобы объявить о своей победе, но не находит, поскольку режим в Иране остается у власти, Ормузский пролив остается заблокированным Ираном, и Иран продолжает наносить удары по всем окружающим странам, в том числе по американским объектам в этих странах. Последний из таких ударов – по авиабазе в Саудовской Аравии, где было ранено более десяти американских военнослужащих, в том числе двое тяжело и повреждены несколько американских военных самолетов (о точном числе не сообщается).

Одновременно, США перебрасывают на Ближний Восток морских пехотинцев. Но даже если их число будет доведено до 10 тысяч, как писала Уолл Стрит Джорнал, не очень понятно, что они будут там делать. Как считает генерал в отставке, бывший главнокомандующий силами НАТО Уэсли Кларк, только для разблокирования и удержания Ормузского пролива США должны были бы перебросить в регион не меньше 100 тысяч военнослужащих и дополнительные силы военно-морского флота.

● В пятницу спикер Палаты Представителей Джонсон и республиканцы в Палате Представителей в очередной раз продемонстрировали свою полнейшую бесхребетность и то, что Трампа они боятся больше, чем избирателей и своего становящегося практически неизбежным серьезного поражения на выборах в ноябре.

Дело в том, что в ночь на пятницу, практически под утро Сенат довольно неожиданно единогласно (!), то есть все республиканцы голосовали «за», принял законопроект, который больше месяца предлагали принять демократы – о частичном бюджете министерства внутренней безопасности до конца финансового года, без дополнительного финансирования иммиграционной полиции и пограничной службы, с тем, чтобы разблокировать работу других служб министерства – безопасности на транспорте, кибербезопасности, агентства по чрезвычайным ситуациям, береговой охраны, секретной службы. А по поводу иммиграционной полиции и пограничной службы продолжить переговоры (демократы ставят условием выделения им дополнительных денег приведение регламента их деятельности к регламенту деятельности полиции).

Республиканцы в Сенате в течение более, чем месяца не хотели голосовать за такой законопроект. Но вдруг согласились. По разным причинам. И избиратели давят. И в двухнедельный традиционный пасхальный отпуск они хотели уйти так, чтобы избиратели не обвинили их в нежелании решать проблемы.

Законопроект отправился в Палату Представителей. Поставь его спикер Джонсон на голосование, он бы и там был принят единогласно или почти единогласно. Но спикер Джонсон вообще ничего не делает, не спросив разрешения у президента и не получив его «добро». И он, естественно, ждал указания Трампа. Поступило указание законопроект ни в коем случае не принимать, обвинить «радикальных левых демократов» в том, что они хотят открыть границы, что республиканцы в Палате Представителей никогда этого не позволят. И Джонсон поставил на голосование другой законопроект – о временном бюджете всего министерства безопасности на две недели. Поставил, прекрасно понимая, что в Сенате этот законопроект не пройдет. Лидер демократов в Сенате Шумер сразу же назвал законопроект Джонсона мертворожденным.

Палата Представителей проголосовала (218-213) за пропагандистский мертворожденный законопроект Джонсона.

А Трамп издал указ, которым поручил министру внутренней безопасности Муллину выплатить из резервного фонда министерства ($10 миллиардов) зарплату служащим TSA– администрации безопасности на транспорте, чтобы вернуть их на работу. Но одноразовая выплата не может решить проблему. Уже более 500 служащих TSA по всей стране уволились. Заменить их непросто, поскольку новых служащих нужно обучать. И кто захочет идти на работу, на которой неизвестно, будут ли платить зарплату. Ведь через две недели нужно будет платить следующую зарплату… Соответственно, и все остальные службы министерства безопасности, кроме иммиграционной полиции и пограничной службы остаются без бюджета. Так захотел президент. Беспрекословно следуя его воле, эту самую волю выполнили спикер Джонсон и республиканцы в Палате Представителей.

Они боятся Трампа. Но им придется встретиться в ноябре с избирателями.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

