Саміт у Брюсселі продемонстрував безсилля Європи

На тлі конфліктів, що вирують на Близькому Сході та в Україні, саміт у Брюсселі лише продемонстрував безсилля Європи, пише Politico.

Рідко коли нездатність блоку взяти на себе лідерство у міжнародних справах була такою очевидною. Фрідріх Мерц із Німеччини, Еммануель Макрон із Франції та Джорджія Мелоні з Італії – глави трьох із 10 найбільших економік світу – та інші 24 учасники саміту могли лише відвертати погляд, сваритися між собою або пропонувати лише порожні слова, поки тривали бомбардування, ракетні обстріли та вбивства.

● "У ці дуже неспокійні часи, в яких ми живемо, як ніколи раніше, вирішальне значення має підтримка міжнародного порядку, заснованого на правилах, – заявив журналістам президент Європейської ради Антоніу Коста, який головував на зустрічі в Брюсселі. – Альтернативою є хаос. Альтернативою є війна в Україні. Альтернативою є війна на Близькому Сході".

І на цьому все й закінчилося. Поки Тегеран бомбардував своїх сусідів, порушуючи енергопостачання Європи, Київ атакував російські заводи, що ремонтували військові літаки, а Дональд Трамп у Вашингтоні жартував про напад на Перл-Харбор у присутності прем’єр-міністра Японії, європейські лідери використовували свої переговори для того, щоб налагодити систему квот на викиди вуглецю – систему торгівлі викидами. Це не зовсім відірване від глобального енергетичного шоку, але навряд чи є питанням, де континент міг би продемонструвати свою геополітичну міць.

Щодо Ірану лідери виявили, що мають мало важелів впливу або волі для будь-якого значного втручання. Щодо України, через понад чотири роки після повномасштабного вторгнення росії – конфлікту, де вони мають і важелі впливу, і волю – вони не змогли подолати внутрішні розбіжності, щоб схвалити надання Києву 90 млрд євро.

● "Не було бажання брати участь у переговорах" щодо конфлікту в Ірані, сказав високопоставлений європейський урядовець, якому, як і іншим, цитованим у цій статті, було надано анонімність для обговорення переговорів за закритими дверима.

За словами трьох чиновників, німецький канцлер Мерц навіть поскаржився, що зосередження уваги на Ірані ризикує відвернути увагу від заходів для стимулювання слабкої європейської економіки – першочергової мети саміту до того, як на заваді стали світові події.

Це не означає, що Іран було повністю проігноровано. Відновилися дискусії щодо відправлення французьких військових кораблів для захисту Ормузької протоки – життєво важливого нафтового транзитного шляху, який Тегеран фактично заблокував, погрожуючи атакувати судна, можливо, за підтримки Ради Безпеки ООН.

● "Ми розпочали попередні переговори, і найближчими днями побачимо, чи є у них шанси на успіх", – заявив Макрон.

Однак у підсумковій заяві саміту не було жодних обіцянок щодо нових місій, а йшлося лише про посилення існуючих військово-морських операцій ЄС у цьому регіоні.

Наприкінці переговорів лідери ЄС дійшли до сумного висновку: Європа має мало сил і бажання впливати на хід подій.

● "Близький Схід має на нас великий вплив, але чи є ми гравцем у цій грі, – поставив запитання чиновник ЄС, який брав участь в обговоренні лідерів. – Вони намагаються знайти своє місце в цій дискусії, а ми маємо багато заяв і позицій, [але] чи є у європейців роль у вирішенні цього процесу?"

Очевидно, що ні, за словами Каї Каллас, глави зовнішньої політики ЄС, яка попередила лідерів, що "розпочати війну схоже на роман – легко зануритися, але важко вийти", як повідомили двоє дипломатів, ознайомлених з її зауваженнями.

Переклад: Це не війна Європи – і не буде нею.

● "ЄС залишилося робити "те, що ми завжди робимо", – зауважив чиновник ЄС, маючи на увазі написання "гарних заяв".

Європа вже викликала роздратування Трампа на початку цього тижня, коли її провідні дипломати відхилили його заклик щодо забезпечення безпеки в Ормузькій протоці. У підсумкових висновках саміту значну частину склали звичні заклики до "деескалації" та "стриманості", без пропозицій щодо конкретних дій, що свідчить про збереження попередньої позиції.

І це попри те, що Катар у четвер попередив, що не зможе виконати свої контракти на постачання скрапленого природного газу з Бельгією та Італією після того, як Іран спрямував свій гнів і свої балістичні ракети на удари США та Ізраїлю по цій країні Перської затоки, вивівши з ладу майже п’яту частину її потужностей з експорту СПГ.

Однак замість того, щоб прямо боротися з енергетичним шоком, що швидко поширюється, європейські лідери годинами обговорювали кліматичну політику блоку, включаючи систему торгівлі викидами (ETS), яку група країн прагне реформувати.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що наслідки війни виходять далеко за межі Близького Сходу, додавши, що найвідчутніший вплив вони мають на енергопостачання та ціни. Вона оголосила про низку надзвичайних заходів для зниження витрат: від зниження податків до збільшення інвестицій у систему торгівлі викидами.

Якщо вже на щось, то цей саміт продемонстрував, у чому перетинаються війни в Ірані та на Україні.

На зустрічі, яка може стати для нього останньою в ЄС за 16 років, якщо він програє вибори наступного місяця, угорський прем’єр Орбан різко розкритикував підхід Європи до енергетичної кризи, що розгортається.

Орбан заблокував кредит ЄС у розмірі 90 млрд євро для Києва через суперечку щодо пошкодженого трубопроводу, яким російська нафта транспортується через Україну до Угорщини та інших країн Центральної Європи.

З цієї причини блок також не зміг запропонувати нічого, крім запевнень щодо війни в Україні. А Орбан не змінив своєї позиції і навіть здобув симпатію Мелоні, яка заявила лідерам, що розуміє його позицію.

Разом із тим, за словами прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, коли розчарування в залі досягло апогею, багато лідерів різко розкритикували угорського прем’єра. Мерц погодився, що лідери були "глибоко обурені" Орбаном.

● "Я твердо переконаний, що це залишить тривалий слід", – відзначив він.

Але тиск з боку колег не зміг переконати Орбана, і питання щодо позики ЄС перенесуть на наступний саміт наступного місяця – до того часу в Угорщині може з'явитися новий лідер або, принаймні, старий, який не буде відчайдушно потребувати голосів.

Щодо Ірану та України ЄС нічого не досяг. Раніше дипломати прогнозували, що лідери можуть продовжувати обговорення всю ніч або навіть зібратися на другий день, оскільки терміновість ситуації у світі, що перебуває у хаосі, змусила їх зіткнутися з викликами, що стоять перед ними, але ці прогнози не справдилися. Усе було вирішено ще до півночі.

Після 12 годин, протягом яких було прийнято мало рішень, лідерам залишилося мало новин, щоб повідомити своїм громадянам.

