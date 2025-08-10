Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 99

Санкції щодо "Росатому" ввели за окупацію ЧАЕС та ЗАЕС – Міненерго

Санкції щодо Росатому ввели за окупацію ЧАЕС та ЗАЕС – Міненерго

Українські санкції щодо російської енергетичної компанії "Росатом" ввели за поданням Міністерства енергетики через окупацію атомних обʼєктів України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

"Санкційні обмеження застосовані до 18 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до спроб незаконної інтеграції Запорізької атомної електростанції до російської енергосистеми та до захоплення Чорнобильської АЕС", – йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначили, що окремим документом санкційні рішення узгоджено з обмежувальними заходами міжнародних партнерів.

"Вони охоплюють дві ключові сфери — енергетику та військово-промисловий комплекс рф, а також міжнародну мережу посередників і логістичних компаній, які сприяють обходу санкцій", – додали у Міненерго.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 серпня 2012 року набув чинності мовний закон «Ківалова-Колесніченка».
Сегодня 10:08    75
Обережно, хакери атакують українські держустанови та компанії через фішингові листи
Сегодня 09:41    80
російські видавці повертаються на міжнародні ярмарки під чужим іменем
Сегодня 09:34    98
Брехня: «виділення $500 млн на проєкт НАТО з постачання зброї США Україні – це боротьба русофобів за місце в рейтингу розпалювачів війни»
Сегодня 09:29    109
Встреча на Аляске пока имеет тухлые прогнозы в репортажах всех агенств от FOX и до CNN
Сегодня 09:22    102
Військовозобовʼязані з відстрочкою чи бронюванням не направляються на проходження ВЛК, - Міноборони
Сегодня 09:17    96
Харківщина 10 серпня
Сегодня 08:58    97
кремлівські посіпаки імітують вирішення водної кризи на Донбасі
Сегодня 08:53    102
САП. Актуальні події 04 – 09 серпня 2025 року
Сегодня 08:50    93
Головне на ранок 10 серпня: як минула доба на Харківщині
Сегодня 08:45    83
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 