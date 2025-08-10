Санкції щодо "Росатому" ввели за окупацію ЧАЕС та ЗАЕС – Міненерго

Українські санкції щодо російської енергетичної компанії "Росатом" ввели за поданням Міністерства енергетики через окупацію атомних обʼєктів України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

"Санкційні обмеження застосовані до 18 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до спроб незаконної інтеграції Запорізької атомної електростанції до російської енергосистеми та до захоплення Чорнобильської АЕС", – йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначили, що окремим документом санкційні рішення узгоджено з обмежувальними заходами міжнародних партнерів.

"Вони охоплюють дві ключові сфери — енергетику та військово-промисловий комплекс рф, а також міжнародну мережу посередників і логістичних компаній, які сприяють обходу санкцій", – додали у Міненерго.

Джерело: epravda.com.ua

