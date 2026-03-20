Саудівська Аравія попередила Іран, що терпіння королівства та його сусідів «не безмежне»

Країни розглядають як політичні, так і неполітичні заходи у відповідь, передає The Financial Times

- Ми не будемо ухилятися від захисту нашої країни та наших економічних ресурсів, — заявив міністр закордонних справ принц Фейсал бін Фархан після регіональної міністерської зустрічі в Ер-Ріяді.

Зустріч відбулася саме тоді, коли столицю королівства обстріляли кілька іранських балістичних ракет, зокрема влучили у два нафтопереробні заводи. Міністр зазначив, що «не може сприймати ці удари як просту випадковість».

- Це найчіткіший сигнал того, як Іран ставиться до дипломатії, — сказав він. — Іран не вірить у переговори з сусідами, він намагається чинити на них тиск. Можу сказати категорично: цей підхід не спрацює

За словами міністра, те невелике довір’я, яке ще залишалося до Ірану до початку війни, було повністю «зруйноване» і тепер «остаточно втрачене».

