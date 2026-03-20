Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:44
Просмотров: 27

Саудівська Аравія попередила Іран, що терпіння королівства та його сусідів «не безмежне»

Саудівська Аравія попередила Іран, що терпіння королівства та його сусідів «не безмежне»

Країни розглядають як політичні, так і неполітичні заходи у відповідь, передає The Financial Times

- Ми не будемо ухилятися від захисту нашої країни та наших економічних ресурсів, — заявив міністр закордонних справ принц Фейсал бін Фархан після регіональної міністерської зустрічі в Ер-Ріяді.

Зустріч відбулася саме тоді, коли столицю королівства обстріляли кілька іранських балістичних ракет, зокрема влучили у два нафтопереробні заводи. Міністр зазначив, що «не може сприймати ці удари як просту випадковість».

- Це найчіткіший сигнал того, як Іран ставиться до дипломатії, — сказав він. — Іран не вірить у переговори з сусідами, він намагається чинити на них тиск. Можу сказати категорично: цей підхід не спрацює

За словами міністра, те невелике довір’я, яке ще залишалося до Ірану до початку війни, було повністю «зруйноване» і тепер «остаточно втрачене».

Джерело: https://t.me/in_factum/42895

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 