Сбор валежника под угрозой: власти Забайкалья запретили ходить в лес всем, кроме силовиков

Правительство Забайкальского края запретило пребывание людей в девяти лесничествах. Документ был принят 3 апреля под предлогом обеспечения пожарной безопасности.

Так, жителям нельзя посещать Акшинское, Беклемишевское, Верхне-Читинское, Кыринское, Оленгуйское, Ононское и лесничества. Аналогичные ограничения действуют в границах Борзинского и Оловяннинского участковых лесничеств. Также запрет установлен в Читинском лесничестве, кроме микрорайона Северный, горнолыжного комплекса «Высокогорье» и этно-археопарка «Сухотино».

Власти предписали профильному министерству развернуть контрольно-пропускные пункты и перекрыть лесные дороги шлагбаумами, ограничив въезд транспорта.

Предлагаем еще запретить людям купаться в реках во избежание наводнений...

