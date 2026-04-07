Сбор валежника под угрозой: власти Забайкалья запретили ходить в лес всем, кроме силовиков
Правительство Забайкальского края запретило пребывание людей в девяти лесничествах. Документ был принят 3 апреля под предлогом обеспечения пожарной безопасности.
Так, жителям нельзя посещать Акшинское, Беклемишевское, Верхне-Читинское, Кыринское, Оленгуйское, Ононское и лесничества. Аналогичные ограничения действуют в границах Борзинского и Оловяннинского участковых лесничеств. Также запрет установлен в Читинском лесничестве, кроме микрорайона Северный, горнолыжного комплекса «Высокогорье» и этно-археопарка «Сухотино».
Власти предписали профильному министерству развернуть контрольно-пропускные пункты и перекрыть лесные дороги шлагбаумами, ограничив въезд транспорта.
Предлагаем еще запретить людям купаться в реках во избежание наводнений...
