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СБУ провели нову спецоперацію: уражено п’ять винищувачів окупантів у Криму

СБУ провели нову спецоперацію: уражено п’ять винищувачів окупантів у Криму

Цієї ночі безпілотники ЦСО «А» СБУ «завітали» на військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму.

Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі, повідомляє пресслужба СБУ.

«Внаслідок удару повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24», – йдеться у повідомленні.

Ворог зазнав значних втрат. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн.

Зазначається, що у результаті спецоперації ЦСО «А» СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.

Агентство Телевидения Новости

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