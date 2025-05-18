СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 осіб

Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України вже розпочав підготовчі заходи до обміну 1000 на 1000 осіб.

Зокрема, СБУ формує перелік російських військових, що утримуються в українському полоні і можуть бути передані рф.

Крім того, Служба безпеки України разом із МОЗ та всіма відповідними структурами нашої держави проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі знаходяться у ворожому полоні. Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та рф у Стамбулі 16 травня 2025 року.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14849

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