СБУ та ДБР передали на фронт комплектуючі до бронетехніки ЗСУ на 20 млн грн

За матеріалами Служби безпеки та ДБР для потреб Збройних Сил України передано масштабну партію агрегатів для української бронетехніки. Йдеться про понад 3,8 тисячі комплектуючих до танків Т-64 і Т-72, а також бойових машин БМП-2 та МТЛБ.

Передача обладнання на фронт стала можливою завдяки викриттю правоохоронцями незаконної діяльності одного із київських підприємств.

Так, розслідування столичного Главку СБУ та ДБР встановило, що ця компанія, яка займається продажем комплектуючих для гармат і стрілецької зброї, може використовувати протиправні схемами для уникнення оподаткування.

При обшуках на складах цього підприємства СБУ та ДБР виявили військову продукцію невідомого походження, яку бізнесмени не показували у звітній документації.

Зокрема, йдеться про 109 палетів із запчастинами до важкого озброєння, балансова вартість якої становить 20 млн грн.

Під час проведення слідчих дій підприємці погодилися добровільно передати для потреб ЗСУ виявлену партію комплектуючих як благодійну допомогу на фронт.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17272

