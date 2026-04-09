Сегодня 10:16
СБУ та ДБР передали на фронт комплектуючі до бронетехніки ЗСУ на 20 млн грн

За матеріалами Служби безпеки та ДБР для потреб Збройних Сил України передано масштабну партію агрегатів для української бронетехніки. Йдеться про понад 3,8 тисячі комплектуючих до танків Т-64 і Т-72, а також бойових машин БМП-2 та МТЛБ.

Передача обладнання на фронт стала можливою завдяки викриттю правоохоронцями незаконної діяльності одного із київських підприємств.

Так, розслідування столичного Главку СБУ та ДБР встановило, що ця компанія, яка займається продажем комплектуючих для гармат і стрілецької зброї, може використовувати протиправні схемами для уникнення оподаткування.

При обшуках на складах цього підприємства СБУ та ДБР виявили військову продукцію невідомого походження, яку бізнесмени не показували у звітній документації.

Зокрема, йдеться про 109 палетів із запчастинами до важкого озброєння, балансова вартість якої становить 20 млн грн.

Під час проведення слідчих дій підприємці погодилися добровільно передати для потреб ЗСУ виявлену партію комплектуючих як благодійну допомогу на фронт.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17272

Читайте ещё:

Ведмежий вайб (ВІДЕО)
Сегодня 11:08    70
СБУ, Нацполіція та ОГП викрили шахрайський кол-центр, який викрадав кошти із криптогаманців українців та іноземних громадян
Сегодня 10:55    58
12 тисяч доларів за «переправу»: прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону (ВІДЕО)
Сегодня 10:34    72
Після угоди США та Ірану Україна наголошує: такий самий тиск потрібен, щоб зупинити рф
Сегодня 10:26    70
ЗМІ: грецький Patriot потрапив у "математичну пастку" іранських дронів
Сегодня 10:05    77
“Вечно пьяные, не работают”, — моральний розпад російської армії посилюється
Сегодня 09:54    82
Безпечний Великдень: правила, що рятують життя
Сегодня 09:43    87
СБУ затримала агента фсб, який готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України
Сегодня 09:15    77
Центр фіксує активізацію російської дезінформаційної кампанії про так званий український тероризм
Сегодня 09:05    83
Корупція в закупівлях продуктів під час війни: скеровано до суду
Сегодня 08:42    99
