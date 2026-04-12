Сценарії угорських виборів

Сьогодні вимушений попрацювати над сюрпризом для Вас завтра під угорські вибори.

Тому лише коротко про сценарії:

● Сценарій 1. Перемога «Тиси» з конституційною більшістю. Зараз соціологія показує такий сценарій, але я до нього скептичний через низку факторів, які не враховують соціологічні агенції. Тому цей сценарій малоймовірний.

● Сценарій 2. Перемога «Тиси» із монобільшістю. Це базовий сценарій у разі, якщо до парламенту пройде лише 2 партії: «Тиса» та «Фідес».

● Сценарій 3. Перемога «Тиси» без можливості сформувати більшість. Цей сценарій ймовірний у разі проходження ультраправої партії «Наша Батьківщина» та певного рівня розподілення голосів. У такому разі, з урахуванням приналежності президента Угорщини до «Фідес», мандат на формування уряду може бути наданий «Фідес». «Фідес» та «Наша Батьківщина» — це найгірший результат виборів, і цей варіант має ризик бути.

● Сценарій 4. Перемога «Фідес» без конституційної більшості. Такий сценарій, попри соціологію ймовірний. Трохи кращий за сценарій 3, але загалом не кращий за наслідками.

● Сценарій 5. Перемога «Тиси» та формування уряду з третіми партіями у разі їх проходження (за винятком «Наша Батьківщина»).

Щодо ймовірностей, то базовий сценарій моїх очікувань — це змагання між сценаріями: перемога «Тиси» без можливості сформувати більшість (сценарій 3) та сценарієм перемоги «Тиси» із монобільшістю (сценарій 2). Ці сценарії базові, де результат визначать до 15 мандатів різниці в той чи інший бік.

Далі за ймовірністю (меншою) сценарій 4, далі сценарій 1 і далі — сценарій 5.

Джерело: https://t.me/resurgammmm/4460

