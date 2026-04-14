Середньовіччя повертається: росіяни дедалі менше розуміють науку і дедалі більше вірять у русалок

Кожен десятий росіянин переконаний, що Сонце обертається навколо Землі. Майже половина не розуміє, як працюють антибіотики. Натомість попит на осикові кілки за рік зріс на 300%.

Дослідження Вищої школи економіки, опубліковане у статистичному щорічнику «Індикатори науки», фіксує послідовне і прискорене відкочування масової свідомості від базових наукових уявлень. Картина, яку малює опитування, нагадує не стільки країну з ядерним арсеналом і космічною програмою, скільки суспільство, що занурюється в донаукове мислення.

10% громадян росії вважають, що Сонце обертається навколо Землі – і цей показник за три роки зріс на 3 відсоткові пункти. 18% не знають про рух континентів. Близько 30% не розуміють співвідношення розмірів електрона й атома. 43% переконані, що радіація – явище виключно антропогенного походження, яке не існувало до діяльності людини.

Найгірша ситуація – у медицині. Частка тих, хто вважає антибіотики ефективними проти вірусів, зросла з 28% у 2011 році до 49% у 2023–2024 роках. Паралельно поширюються хибні уявлення про генетику: якщо 2011 року 29% росіян вважали, що гени містяться лише в генетично модифікованих овочах, а не у звичайних, то тепер так думають уже 40%.

Наука при цьому втрачає суспільний авторитет. Частка тих, хто вважає наукові знання потрібними в повсякденному житті, впала з 43% у 2014 році до 35% у 2023–2024 роках. Тих, хто вважає їх необов'язковими, побільшало з 51% до 58%.

Духовний вакуум заповнює містика. Близько двох третин росіян допускає існування вищих сил і святих. Більша частина вірить у духів і богів-покровителів. Кожен другий – у домового і ясновидців. Кожен третій – лісовиків, кожен п'ятий – русалок. Понад третину має досвід ворожіння, кожен четвертий використовує амулети й обереги, кожен сьомий звертався до цілителів або жерців.

Ринок відреагував на цей запит чутливіше, ніж будь-яка державна програма. У 2025 році попит на езотеричні товари зріс на 50% рік до року. Обереги подорожчали в попиті вдвічі з гаком – плюс 120%. Але рекордсменом стали осикові кілки: інтерес до них збільшився на 300%.

Джерело: szru.gov.ua

