Давайте розберемось, як Китай сьогодні допомагає під@рашкє.

1. Після введення санкцій під@ри переорієнтували свої поставки вугілля з Європи в Китай. Але вже з 2024 року Китай знижує закупку під@рського вугілля. Результат-вугільна галузь на грані банкрутства, шахти відправляють людей за власний рахунок, кузбас недоотримує податки та просить займ в банках для латання дірки в бюджеті, вугільники просять в уряду гроші з ФНБ на порятунок. Падіння галузі призвело до зменшення вантажних перевезень РЖД, яка так само полетіла в прірву і просить гроші в ФНБ. Бо вугільники давали 30% прибутку РЖД. @ля… так а де Китай? Чого не допоміг грошима?

2. Виробники вантажних та легкових авто в під@рашкє зіштовхнулися з падінням продажів, оверстоками на складах готової продукції, почали скорочувати виробництво, переходити на 4-х днєвку та просять в уряду гроші з ФНБ та заборону китайських авто та вантажівок. Тобто Китай, замість дати гроші під@рському автопрому для порятунку, дає державну дотацію своїм виробникам, щоб вони завоювали ринок під@рашкі та знищили місцевих виробників. Уряд під@рський починає душити китайських дилерів та виробників. Через ці войнушки під@рський бюджет втратив 1,5 трлн на податках та утільзборі. Чого ж Китай душить, а не допомагає з грошима?

3. під@рашка витратила шалені гроші на лобіювання будівництва АЕС в Казахстані. На цей проект подалися ще Китай, Південна Кореє та ЄС. В результаті після складних переговорів, лобізму, інформаційних компаній, хабарів - перемогу отримав росатом. Але святкували не довго, бо виявилося, що в росатому немає грошей, щоб почати будівництво. Можна ж було в Китая і борг взяти? Бо Китай жеж обовʼязково допоможе! А от ніт-Китай грошей не дав. Більше того - переконав Казахстан забрати підряд в росатому та передати Китаю.

Це ж все братська допомога, так?

Це ж саме так бюджети інших країн рятуються?

Китай може скільки завгодно розказувати про «допомогу», «не дамо під@рам програти і тд». Але - дії Китаю та декларації Китаю це дві великі різниці.

Джерело: https://www.facebook.com/denis.pyatigorets

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