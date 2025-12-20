"Щедрик" проспівали на зруйнованій ТЕЦ як заклик до світу про допомогу

Компанія ДТЕК зняла різдвяний музичний виступ "Щедрик" у машинному залі теплоелектростанції, зруйнованої російськими атаками і закликала міжнародних партнерів України посилити захист української енергетичної інфраструктури.

Про це ДТЕК повідомляє у Телеграм.

"Ми зняли різдвяний музичний виступ "Щедрик" у машинному залі теплоелектростанції, зруйнованої російськими атаками", – говориться у повідомленні.

"Це публічне звернення ДТЕК до міжнародних партнерів із закликом посилити підтримку відновлення та захисту української енергетичної інфраструктури. Будемо вдячні за поширення цього звернення", – зазначає ДТЕК.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»