Що відчується у другий день Мюнхенської конференції. Одним рядком

● Генсек НАТО закликав країни ЄС припинити скаржитися та нити через переговори щодо України та запропонувати конкретні ідеї.

● Сенатор Ліндсі Грем заявив, що "Україна автоматично стане членом НАТО у разі повторного нападу росії".

● Президент Чехії Павел запропонував для України аналог «плану Маршала» та «поступовий» вступ до ЄС — усе, щоб рівень життя там став кращим, ніж у рф.

● Європа має приєднатися до мирних переговорів щодо України, - глава МЗС Китаю Ван І. Він заявив, що Китай підтримує всі ініціативи щодо врегулювання української кризи і вважає, що європейські країни мають відігравати в цьому ключову роль.

● Поряд з місцем проведення Мюнхенської конференції з безпеки проходить мирна акція з вимогою, щоб будь-які мирні переговори були тільки за участі України.

● "Ми все ще розмовляємо": так Зеленський відреагував на питання модератора про те, якою є його позиція щодо доступу США до рідкісноземельних металів України.

Напередодні, як повідомляє Washington Post, Зеленський відмовився підписувати угоду з щодо корисних копалин, тому що там не було закладено жодних повоєнних гарантій безпеки Україні.

● москва вже до серпня готується влаштувати концерт на червоній площі на честь мирного завершення війни в Україні. Про це в інтерв'ю італійському агентству Ansa заявив естрадний співак Аль Бано, який отримав спеціальне запрошення взяти участь у прийдешньому концерті.

● Заява Зеленського: думаю, що українці не хочуть зараз виборів.

"Питання не в мені, а в майбутньому країни. А якщо комусь не подобається – можуть обрати інше громадянство", - сказав президент.

● Європа таємно працює над планом відправки військ в Україну після завершення війни: головними ініціаторами є Франція та Британія, пише AP.

● Кіт Келлог веде перемовини з українською делегацією.

Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21494

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