Що відомо про нову ініціативу країн-партнерів з військової підтримки України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

США та НАТО запускають новий механізм підтримки України – ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

▶️ Ця ініціатива – результат домовленостей між президентом Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

▶️ Завдяки механізму PURL країни-члени НАТО і партнери фінансуватимуть постачання американської зброї для України через добровільні внески.

▶️ Україна сформує перелік необхідного обладнання і боєприпасів, постачання яких координуватиме НАТО.

▶️ Фінансування першого пакета допомоги через ініціативу PURL профінансували Нідерланди: Україна отримає пакет допомоги обсягом 500 млн євро.

▶️ До пакету, зокрема, увійдуть компоненти і ракети для систем Patriot, необхідні Україні для захисту від російського повітряного терору.

Джерело: https://t.me/spravdi/48327

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