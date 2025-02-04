Що відомо про рідкоземельні метали в Україні?

Україна володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів, зокрема берилію, цирконію, танталу, а також комплекс фосфорних рідкоземельних і рідкометальних руд.

За оцінкою Forbes за 2023 рік, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припадають на три області — Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

Водночас, за даними канадської фірми з оцінки геополітичних ризиків SecDev, Росія взяла під контроль українські території з покладами енергоресурсів, металів та мінералів, що оцінюють у принаймні 12,4 трильйонів доларів.

За словами міністерки економіки Свириденко, Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні поклади інших копалин. Літій — один із ключових компонентів для виробництва різних товарів, від смартфонів до винищувачів.

Складність видобутку полягає у тому, щоб зробити копалини придатними до використання — цей процес дороговартісний, потребує обладнання та кваліфікованих працівників.

▶ Щодо рідкоземельних металів.

● Все відносно. На поверхні заміна українських олігархічних груп міжнародними транснаціональними компаніями. Ну, таке - більше в плюс.

● ТНК використовують нові технології видобутку, яких у нас немає і довго ще не буде - плюс.

● Посилення сировинного характеру української економіки та (не катастрофічне, але все ж) забруднення екології - мінус.

● Американські промислові гіганти під захистом американської охорони колупатимуться поруч з окупованим Донбасом. Отаке ➕ плюсіще!

● Основний капітал виводитиметься за кордон, нам залишатиметься рент, податки та частина доданої вартості - мінус.

● Але це плата. Плата за те, чого Америка ще не озвучила. От коли озвучить, тоді і треба класти на терези виживання всі плюси та мінуси. Поки ж ні про що.

Джерело: t.me/yb_ua, t.me/Oll_Sharp

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