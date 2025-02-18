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Що відомо про заходи з наближення сталого і справедливого миру

Що відомо про заходи з наближення сталого і справедливого миру

Центр стратегічних комунікацій пояснює

На міністерському засіданні «Групи семи» у Мюнхені глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про рішення, які можуть наблизити мир.

▶️ Для того, щоб примусити москву до дипломатії, союзники мають поєднати економічний і військовий тиск на росію.

▶️ Економічні заходи включають посилення санкцій, повне використання заморожених активів рф, зниження цін на нафту тощо.

▶️ Військовий тиск на росію передбачає посилення України, зокрема через розвиток української оборонної промисловості.

▶️ В майбутньому будь-яке дипломатичне рішення має бути підкріплене пакетом гарантій безпеки, які запобігатимуть повторній агресії росії.

▶️ Цей пакет може включати розміщення військових контингентів, повітряне патрулювання неба України, посилення присутності США і союзників у Чорному морі тощо.

▶️ Для того, щоб безпекові гарантії були ефективними, до них мають долучитися США.

Джерело: https://t.me/spravdi/45054

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