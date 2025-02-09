Шольц: У майбутньому Україна не зможе оплачувати армію сама

Україна матиме армію, "яку вона не зможе утримувати лише за рахунок власних фінансових ресурсів", вважає Олаф Шольц. На його переконання, через це "ми і всі друзі України будемо покликані на допомогу".

Водночас канцлер ФРН розкритикував підхід Дональда Трампа, який вимагає від України рідкісноземельні метали в обмін на підтримку.

"На Україну напали, і ми надаємо їй підтримку без того, щоб нам за це платили. Таким мало би бути ставлення у всіх", - наголосив Шольц.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/31283

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