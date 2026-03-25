Штрафи за паркування відтепер видно онлайн

Штрафи за паркування відтепер відображатимуться у Дії: сервіс запустили у 7 містах.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Відтепер Дія сама підтягне штрафи за паркування з реєстру та одразу сповістить у застосунку.

Сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці.

«Якщо ви маєте цифрове посвідчення водія або техпаспорт, то нічого налаштовувати не потрібно. Якщо з’явиться штраф — Дія одразу покаже його. Побачите деталі порушення та суму. Оплатите просто в застосунку», – заявили у Дії.

