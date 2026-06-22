Держава
Перейти к списку новостей
22.06.2026 07:50
Просмотров: 103

Швейцарці, найімовірніше, проголосують за рішення, що збереже санкції проти рф

Швейцарці, найімовірніше, проголосують за рішення, що збереже санкції проти рф

Згідно з попередніми опитуваннями, швейцарські виборці мають намір відхилити ініціативу щодо посилення нейтралітету, і цей результат може сприяти збереженню санкцій проти росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними опитування, опублікованого в неділю компанією Tamedia напередодні референдуму, призначеного на 27 вересня, цю ініціативу підтримали лише 34% респондентів.

Приблизно 54% опитаних на даний момент, ймовірно або однозначно, проголосують проти цієї ініціативи, яка закріпила б постійний нейтралітет у конституції.

Як парламент, так і уряд виступають проти цієї ініціативи, яку висунула ізоляціоністська група за підтримки правої Швейцарської народної партії (SVP) у відповідь на приєднання Швейцарії до санкцій Європейського Союзу проти росії у 2022 році.

Пропозиція передбачає внесення поправки до конституції, яка забороняє вживати економічні заходи проти країн, що перебувають у стані війни.

Хоча в усіх політичних таборах панує загальна згода щодо того, що Швейцарія має залишатися нейтральною, уряд прагне зберегти гнучку позицію, яку він зараз займає щодо цієї доктрини.

Опитування, проведене медіагрупою Tamedia/20 Minuten, показало, що, хоча пропозиція має переважну підтримку серед виборців SVP, прихильники всіх інших основних партій однозначно належать до табору "ні".

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала дезертира, який наводив російські атаки на оборонців Запоріжжя
Сегодня 08:12    24
Оперативна інформація станом на 08:00 24.06.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:09    30
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 червня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:04    33
Фактчекінг наших ударів, які підтверджені джерелами #з_того_боку
Сегодня 07:59    38
Авіаційний далекобійний арсенал Повітряних сил виходить на принципово новий рівень
Сегодня 07:55    51
«Морський» арбітраж проти рф залишив Україну з «утішним призом»
Сегодня 07:40    57
У Міноборони розробляють електронний журнал бойових дій — він має допомагати рахувати «бойові» для військових
Сегодня 07:28    110
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:25    78
З тимчасово окупованих територій України повернули 15 дітей
Сегодня 07:17    82
Робота перехоплювачів «Сталевого Кордону» (ВІДЕО)
Сегодня 07:14    79
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 