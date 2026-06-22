Згідно з попередніми опитуваннями, швейцарські виборці мають намір відхилити ініціативу щодо посилення нейтралітету, і цей результат може сприяти збереженню санкцій проти росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними опитування, опублікованого в неділю компанією Tamedia напередодні референдуму, призначеного на 27 вересня, цю ініціативу підтримали лише 34% респондентів.

Приблизно 54% опитаних на даний момент, ймовірно або однозначно, проголосують проти цієї ініціативи, яка закріпила б постійний нейтралітет у конституції.

Як парламент, так і уряд виступають проти цієї ініціативи, яку висунула ізоляціоністська група за підтримки правої Швейцарської народної партії (SVP) у відповідь на приєднання Швейцарії до санкцій Європейського Союзу проти росії у 2022 році.

Пропозиція передбачає внесення поправки до конституції, яка забороняє вживати економічні заходи проти країн, що перебувають у стані війни.

Хоча в усіх політичних таборах панує загальна згода щодо того, що Швейцарія має залишатися нейтральною, уряд прагне зберегти гнучку позицію, яку він зараз займає щодо цієї доктрини.

Опитування, проведене медіагрупою Tamedia/20 Minuten, показало, що, хоча пропозиція має переважну підтримку серед виборців SVP, прихильники всіх інших основних партій однозначно належать до табору "ні".

Джерело: epravda.com.ua

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