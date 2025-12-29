Швейцарія не зможе захиститися від повномасштабного нападу, - головнокомандувач армії

Головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що країна наразі не має можливостей для відбиття повномасштабного військового нападу

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Neue Zürcher Zeitung.

За його словами, швейцарська армія готова реагувати на теракти, саботаж і атаки на критичну інфраструктуру, а також може надавати підтримку у кіберсфері. Водночас протидія масштабній зовнішній агресії перевищує її нинішні спроможності.

"Ми готові до того, що недержавні суб'єкти здійснюють атаки на критичну інфраструктуру. Ми практикуємо це вже двадцять років разом із цивільною владою. Ми також можемо надати підтримку в кіберсфері. Чого ми не можемо зробити, так це захиститися від загроз на відстані або навіть від повномасштабного нападу на нашу країну", - заявив головнокомандувач.

Він зазначив, що у разі серйозної воєнної кризи лише близько третини особового складу армії були б повністю оснащені, що істотно обмежує обороноздатність країни.

Зюсслі підкреслив, що загроза для Європи з боку росії зростає, а розвідувальні служби попереджають про можливу подальшу ескалацію з Заходом у найближчі роки. За його словами, росія намагається дестабілізувати європейські країни через гібридні атаки, дезінформацію, кібератаки та шпигунство, і ці процеси вже відчутні й у Швейцарії.

Водночас Зюсслі застеріг від ілюзії, що нейтралітет автоматично гарантує безпеку.

"Існує уявлення, що нейтралітет автоматично забезпечує захист. Але це історично неточно. Є кілька нейтральних країн, які були беззбройними та були втягнуті у війну. Нейтралітет має цінність лише тоді, коли його можна захистити зброєю", - заявив він.

Він також визнав, що за нинішніх темпів фінансування та переозброєння швейцарська армія може досягти повної обороноздатності не раніше 2050 року, що є надто пізно з огляду на безпекову ситуацію.

"Проблема в тому, що всі наші фінансові ресурси заблоковані до 2028-2029 року. Ми не можемо оплатити нічого нового до того часу. Водночас терміни доставки збільшуються. А багато збройових компаній тепер вимагають повного початкового внеску. Це означає, що ви можете замовити, лише якщо сплатите негайно. Якщо план полягає в тому, щоб інвестувати лише один відсоток ВВП з 2032 або 2035 року, то це займе стільки часу", - сказав Зюсслі.

Командувач армії залишає посаду наприкінці року. Він наголосив, що в демократичній системі обсяг ресурсів визначає політика, однак, за його словами, населення і влада не повинні мати хибного уявлення про реальний стан обороноздатності країни.

Джерело: espreso.tv

