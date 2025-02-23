Сибіга: "Усунення першопричин" війни – це зупинка агресії рф

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтримав заклик усунути "першопричини" війни, наголосивши, що головна причина – агресія росії та прагнення путіна знищити Україну.

● "росія розпочала цю війну, чинить звірства і намагається силою змінити кордони. Тож так, усуньмо першопричини".

▶ ️російська пропаганда маніпулює цим поняттям, називаючи "першопричинами" розширення НАТО та вигаданий "нацизм" в Україні. кремль також намагається вплинути на текст резолюції США до річниці повномасштабного вторгнення, щоб уникнути визнання рф агресором.

Джерело: https://t.me/c/1844171976/31210

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