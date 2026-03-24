Сійярто просив допомоги у рф, щоб просунути союзників на виборах у Словаччині

Сійярто просив допомоги у рф, щоб просунути союзників на виборах у Словаччині

Згідно з документом, глава МЗС Угорщини звернувся до російської сторони з проханням сприяти перемозі соціал-демократів на чолі з Петером Пеллегріні на виборах у Словаччині в 2020 році.

Про це свідчить (https://www.facebook.com/824163497/posts/10164106196603498/?rdid=YHJpS4f2usFZ1dMX) стенограма розмови, оприлюднена журналістом Саболчем Пані.

Зокрема, йшлося про організацію зустрічі словацького прем’єра з керівництвом рф, що могло б посилити позиції партії напередодні виборів.

У розмові Сійярто прямо заявляв, що перемога опозиції стане «трагедією» для регіону, а чинна коаліція має зберегти владу.

Попри ці зусилля, на виборах 2020 року соціал-демократи програли, а союзники не пройшли до парламенту.

--------------

Єврокомісія чекає від Угорщини пояснень.

Джерело: https://t.me/spravdi/53970

Читайте ещё:

Орбановская Венгрия стала форпостом ГРУ
Сегодня 09:53    76
Збито/подавлено 25 ракет та 365 ворожих БПЛА
Сегодня 09:14    89
російські спецслужби посилюють шпигунську діяльність у Флориді — ключовому центрі космічної та оборонної інфраструктури США
Сегодня 08:53    87
War&Sanctions: ГУР оприлюднює детальну інформацію про російські баражуючі боєприпаси “ланцет” та “скальпель”
Сегодня 08:45    91
VK перетворився на державну годівницю для дітей кремлівської еліти - СЗРУ
Сегодня 08:38    95
Харківщина 24 березня
Сегодня 08:26    97
Новини одним рядком
Сегодня 08:20    93
Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)
Сегодня 08:15    85
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 березня 2026 року
Сегодня 08:10    78
Оперативна інформація станом на 08:00 24.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:03    102
