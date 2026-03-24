Сійярто просив допомоги у рф, щоб просунути союзників на виборах у Словаччині

Згідно з документом, глава МЗС Угорщини звернувся до російської сторони з проханням сприяти перемозі соціал-демократів на чолі з Петером Пеллегріні на виборах у Словаччині в 2020 році.

Про це свідчить (https://www.facebook.com/824163497/posts/10164106196603498/?rdid=YHJpS4f2usFZ1dMX) стенограма розмови, оприлюднена журналістом Саболчем Пані.

Зокрема, йшлося про організацію зустрічі словацького прем’єра з керівництвом рф, що могло б посилити позиції партії напередодні виборів.

У розмові Сійярто прямо заявляв, що перемога опозиції стане «трагедією» для регіону, а чинна коаліція має зберегти владу.

Попри ці зусилля, на виборах 2020 року соціал-демократи програли, а союзники не пройшли до парламенту.

Єврокомісія чекає від Угорщини пояснень.

