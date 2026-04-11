Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:37
Просмотров: 116

Синєгубов: готовність підземного дитячого садка на Харківщині – 85%

На Харківщині триває будівництво першого в Україні підземного дитячого садка.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Вже збудували захисну споруду площею понад 1,1 тисячі квадратних метрів, підвели інженерні мережі та встановили альтернативне електроживлення», – зазначив Синєгубов.

За його словами, укриття оснастили основними системами безпеки, вентиляції, оповіщення й відеоспостереження.

Реалізація цього важливого проєкту триває в селищі Пісочин Харківського району.

Наразі триває монтаж санітарного обладнання, підключення зв’язку та благоустрій території.

Завершення цього проєкту дозволить забезпечити безперервний освітній процес для понад 200 дошкільнят.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 