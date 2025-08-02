Синєгубов розповів про стан двох поранених після вечірнього удару БпЛА по Харкову

Двоє людей залишаються в лікарні після вчорашнього удару ворожим БпЛА по Київському району Харкова.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Одна з постраждалих знаходиться у важкому стані у відділенні реанімації. Лікарі борються за життя і здоров’я жінки», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, ввечері 1 серпня військові рф вдарили безпілотником по Харкову. Зафіксовано влучання у Київському районі поблизу багатоповерхівки: серед постраждалих є діти.

Агентство Телевидения Новости