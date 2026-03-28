Систему е-Балів розширили на снайпінг, "малу" ППО та нові методи застосування технологій

Міноборони розширює нарахування балів у системі Армія дронів.Бонус і додає нові напрямки: снайпінг, мобільно-вогневі групи та армійську авіацію. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Зазначається, що відтепер також будуть нараховувати більше балів за нові методи застосування технологій проти ворога.

● "Е-Бали вже змінили підхід до ведення війни. Це про чітку мотивацію, справедливу винагороду та швидке масштабування ефективних рішень. Підрозділи отримують ресурси за результат: більше знищених цілей – більше нарахованих балів", – заявив Федоров.

Раніше е-Бали нараховували за фіксації уражень дронами. Далі до системи додали розвідку та місії з НРК. Згодом військові могли отримувати за е-Бали можна отримати дрони, РЕБ і роботизовані комплекси Brave1 Market. За словами Федорова, станом на сьогодні підрозділи вже зробили замовлень на понад 20 млрд грн.

Тепер до системи додали нові напрями. Бали будуть нараховувати ще за верифіковані ураження зі снайперських систем.

Також, зазначив міністр оборони, включили "малу" ППО – мобільні вогневі групи та армійську авіацію.

У програмі також запроваджують збільшення кількості балів за нові методи застосування безпілотних систем.

● "Впроваджуємо мультиплікатор балів за нові методи застосування безпілотних систем. Прискорюємо виявлення ефективних тактик та їх масштабування у військах", – пояснив Федоров.

Нагадаємо, на маркетплейсі Brave1 Market, де військові обирають безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, було зафіксовано за добу замовлень на понад 700 млн грн.

Раніше повідомлялося, що за шість місяців після запуску Brave1 Market військові замовили за бойові бали через маркетплейс 240 тис. дронів, а також НРК, комплектуючі та іншу техніку.

Також писала "Оборонка", що у 2026 році систему е-Балів, яка дозволяє військовим обмінювати бали за знищену російську піхоту та техніку на необхідне озброєння, розширять на нові підрозділи Сил оборони України.

Джерело: mezha.ua

